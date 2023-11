Efemérides del 27 de noviembre: Levantamiento cívico-militar de 1992 en Venezuela (aviación)

Día de la Aviación Militar Nacional Bolivariana y del levantamiento cívico-militar de 1992. El Cyber Monday o Ciber Lunes es una celebración que se lleva a cabo el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es un día de compras y descuentos por internet a nivel mundial. Al igual que el Black Friday o Viernes Negro son días en los que se impulsan las compras on line y de las tiendas con descuentos. Esto permite a los consumidores anticipar sus compras navideñas a precios considerados ventajosos. Fue fundada Cumaná, capital del estado Sucre (Venezuela), por Fray Pedro de Córdoba (1515), quien escogió este lugar para comenzar la conquista pacífica y evangélica de la tierra firme americana. Cumaná es llamada Puerto de las Perlas por la riqueza perlera que atrajo a los colonizadores, además del abastecimiento de agua dulce en el río Chiribichí, hoy Manzanares y frente a esta costa la Península de Araya con sus importantes salinas. Se realiza el célebre abrazo entre Simón Bolívar y Pablo Morillo en Santa Ana de Trujillo y ambos firman el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra (1820). Nace José Asunción Silva (1865), poeta colombiano. Aunque se iniciará en el Romanticismo, será uno de los más importantes precursores del Modernismo. A los 31 años de edad se suicidará y gran parte de sus manuscritos se perderán, si bien en 1923 se publicará póstumamente "El libro de versos" y lo mismo ocurrirá con su novela "De sobremesa" en 1925. Se funda la Electricidad de Caracas (1895). Fue una empresa privada venezolana, encargada de suministrar energía eléctrica a la conurbación conocida como Gran Caracas. Actualmente es propiedad del Estado venezolano, e integrada en Corpoelec, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Muere Alfredo Nobel (1895), industrial sueco inventor de la dinamita en 1867 y por quien se dispuso la creación del Premio Nobel. Tras manifestar preocupación por el uso que se le pudiese dar al explosivo, estableció en su testamento, que se crease un fondo designado a premiar anualmente a aquellas personas que hubiesen hecho obras en beneficio de la Humanidad en distintos ámbitos como son la Física, la Química, la Medicina, la Literatura y la Paz. Muere Carlos Meyer Baldó (1933), destacado aviador venezolano, que piloteó un caza durante la I Guerra Mundial y fue uno de los fundadores de la Fuerza Aérea Venezolana. Muere Edward Bach (1936), médico y homeópata inglés conocido por inventar la preparación y uso de las Flores de Bach. Son esencias naturales a las que se les atribuye efectos favorables para tratar situaciones emocionales desagradables y ligadas al estrés o a la depresión, entre otros problemas. Nace Jimi Hendrix, el 27 de Noviembre de 1942, guitarrista, cantante y compositor Estadounidense. A murió a cuatro años de iniciar su carrera musical, es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock; llevado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Escuchar a J H. En 1950, Germán Suárez Flamerich asume la presidencia de Venezuela tras el magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud que encabezaba la Junta Militar de Gobierno de la que formaba parte el coronel Marcos Pérez Jimenez. La Junta dejó de llamarse «Militar» y se le nombró sólo «de Gobierno», hasta que el 2 de diciembre de 1952, dimitió y el Alto Mando Militar transfirió el poder presidencial a Pérez Jiménez. Descubrimiento de las Fuentes del Orinoco (1951). Una comisión franco -venezolana, encabezada por Franz Rísquez Iribarren, ubica las fuentes del Orinoco, el principal río de Venezuela, localizándolas en la Sierra Parima, disputada entre las tribus indígenas Quiasarido, Quiarika y Taramuri por aquel entonces. En 1970, se produce un atentado contra el papa Pablo VI. Un pintor camuflado de sacerdote, y que no parecía estar en sus cabales, le asestó puñaladas que llegaron a corta distancia de su corazón y el papa sobrevivió al ataque. Los obispos que le rodeaban contuvieron al agresor. El hecho ocurrió al arribar el papa a Manila, en un viaje a Filipinas. Varios papas han sufrido atentados. Muere Salvador Salazar Arrué (1975). Más conocido por su seudónimo Salarrué. Fue un artista salvadoreño. Trabajó en el campo de la literatura y las artes plásticas, pero ha sido su obra narrativa la más conocida de sus creaciones, entre las que destacan Cuentos de barro y Cuentos de cipotes. Fue creyente de la Teosofía, una doctrina que influenció su producción artística. Ha sido considerado uno de los precursores de la nueva narrativa latinoamericana, y el narrador más importante en la historia de El Salvador. En 1978, Harvey Milk, primer militante por los derechos de los gays en ocupar un alto cargo público en los EE.UU, es asesinado junto al alcalde de San Francisco, George Moscone, a manos de otro funcionario (Dan White), que dispara sobre ellos, tras desaveniencias laborales. El asesino fue condenado a siete años de cárcel y se suicidó en 1985. Una película de Gus Van Sant con Sean Penn (Milk), representa la vida del activista. En 1978, en Turquía, es fundado el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). El presidente del partido es Abdullah Öcalan, condenado a cadena perpetua por "traición y separatismo", preso desde 1999. El PKK lucha por la independencia del Kurdistán, territorio que alberga a la nación kurda, que comprende partes de Irak, Siria, Irán y Turquía, pero está repartido entre todos esos países. El Grupo Unicornio de Venezuela gana el Festival OTI de la Canción 1982, con el tema Puedes Contar Conmigo (1982). La agrupación estuvo integrada por los hermanos José Antonio, Juan Carlos y Jesús Bordell. También participaban los jóvenes Jonás Rubén Gómez Arguinzones y Jorge Flores. Lanzaron las producciones: Unicornio (1980), La Magia (1981), Triunfadores (1982) y Unicornio En Vivo (1983). Segundo intento de golpe de Estado en Venezuela en 1992 contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, apenas nueve meses después de un primer intento en febrero del mismo año (el de Chávez). Fue un golpe civico militar, pero principalmente aéreo, teniendo como blancos específicos el Palacio de Miraflores, el Helicoide, la Comandancia de Policía. El golpe no pudo lograr sus objetivos y parte de sus ejecutores salió del país también por vía aérea para buscar asilo. Entre sus figuras más importantes: el general de la aviación Francisco Visconti Osorio, que años más tarde acompañaría a Chávez en apoyo al proceso de la revolución bolivariana, pero con su propia visión que se presenta como defensora del poder comunal y popular, distinta del capitalismo-neoliberal y del socialismo-marxista, como pueblo mestizo. También fue protagonista de esa acción el general Castro Soteldo, quien luego fue gobernador del estado Portuguesa y, tras la muerte de Chávez, ministro del gobierno de Nicolás Maduro (con cargo en Agricultura y Tierras), desde el que propulsa lo que él llama "burguesía revolucionaria". En la fecha de hoy, en 2023, es el XXXI Aniversario de lo que sus autores conmemoran como Insurrección Cívico Militar. Ver artículo de Francisco Visconti Osorio escrito en Aporrea para el XXX Aniversario del 27 N: www.aporrea.org/civico-militar/a317561.html Muere Alfredo Boulton (1995). Fue uno de los personajes más reconocidos en la historia del arte venezolano del siglo pasado. Se destacó por su talento fotográfico, sin embargo, también fue un gran historiador y ensayista sobre el folklore y las costumbres de los pueblos de habla hispana. En 1996, finalizaba en Costa Rica la Cumbre del Ozono, con ministros del Ambiente de 164 países participantes. Se aprobaron medidas obligatorias para proteger la capa de ozono. En este caso, a diferencia de los compromisos frente al cambio climático, algunas medidas funcionaron o la capa de ozono se recuperó en años posteriores. Muere Argelia Laya (1997). Fue una docente, activista política y luchadora social, defendió el derecho de las mujeres a la educación, a la participación cultural y a la capacitación, hasta la formulación del Plan Nacional Educando para La Igualdad. En 2006, el exdictador chileno Augusto Pinochet queda bajo arresto domiciliario y a la espera de procesamiento por el secuestro y homicidio de presos de la llamada "Caravana de la Muerte". En 2012, los restos del líder histórico palestino Yaser Arafat, fallecido en 2004, son exhumados para verificar la posibilidad de que hubiera sido víctima de envenenamiento. Intervino en ello un equipo de expertos suizos y franceses. Muestras extraidas del cadaver se distribuyeron entre cuatro equipos de investigación (francés, suizo, ruso y palestino). Los investigadores buscaban polonio o cualquier otra sustancia tóxica. Los resultados de la investigación sobre el envenenamiento de Yasser Arafat se dieron a conocer el 26 de diciembre de 2013 La investigación reveló niveles inusualmente altos de polonio-210, un elemento radiactivo. Los científicos suizos descubrieron niveles de polonio al menos 18 veces más altos de lo normal en las costillas de Arafat, la pelvis y en el suelo que absorbió sus fluidos corporales. El informe forense suizo concluyó que los resultados "apoyan moderadamente la proposición de que la muerte fue consecuencia del envenenamiento con polonio-210". Suha Arafat, la viuda de Arafat, afirmó que los resultados confirmaban sus sospechas de que su esposo había sido asesinado. No se acusó a ningún país o persona en particular, aunque se reconocía que el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) tenía muchos enemigos, empezando por Israel. El gobierno israelí ha negado cualquier participación en su muerte, aunque lógicamente no se podía esperar otra cosa. En 2012, la Asamblea Nacional (Venezuela) autoriza al Presidente Chávez a viajar a Cuba para tratamiento hiperbárico y fisioterapia. Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/actualidad/n218892.html En 2015, el biólogo brasileño André Ruschi, declara que el impacto ambiental provocado por la rotura de dos diques de contención de residuos de la industria minera en Minas Gerais (Brasil), podía compararse al desastre del accidente en la planta nuclear de Fukushima, ocurrido en Japón en 2011. Expresó que "si el desastre hubiera afectado únicamente al río Doce, se habría tratado del mayor impacto ambiental provocado por la industria minera en el mundo". La avalancha de más de 62 millones de metros cúbicos de desechos contaminantes, que se precipitaron a través del río Doce desde la ciudad de Mariana hasta el norte del estado de Espírito Santo, vecino de Río de Janeiro, llegó al océano Atlántico. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n281750.html Poco se ha hablado de este caso, para su gran importancia, y revela los graves riesgos que representa el modelo de la megaminería en regiones vulnerables de la naturaleza. En 2016, el piloto venezolano Johnny Amadeus Cecotto se sube al podio del Grand Prix de Abu Dhabi de la GP2 Series, al culminar en la segunda posición. Ver: https://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n300779.html En 2018, el ex tesorero de la Nación venezolana (durante la gestión del presidente Hugo Chávez), teniente retirado Alejandro Andrade, quien admitió haber participado en una asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos, fue condenado a 10 años de de prisión en EEUU. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n334888.html En 2020, el Tribunal Primero de Juicio, en Venezuela, condenaba a prisión a varios ex directivos de Citgo, filial de PDVSA en los EE.UU, por delitos de corrupción. Ver: www.aporrea.org/contraloria/n360836.html En 2021, fallece en Madrid, España, la escritora Almudena Grandes, con 61 años de edad. Desde que se editó su primera novela, Las edades de Lulú (1989), es una autora reconocida en el mundo literario y de gran popularidad. Suyos son también las obras Atlas de geografía humana y El corazón helado. Escribio desde 2010 una serie sobre la guerra civil española y los años siguientes a la misma (entre finales de los años treinta y primeros años de los 60 del siglo XX), algunos de cuyos capítulos han sido llevados a producciones de televisión muy exitosas, como Los pacientes del Dr García; novela que fue publicada en el año 2017 y forma parte de la serie "Episodios de una guerra interminable".