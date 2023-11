Efemérides 14 de noviembre: Día de... La Diabetes, los Huérfanos (como los niños palestinos), los Vendedores Ambulantes

Continúa hasta el 17 de noviembre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, precedida por en Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (fue el viernes 10). En diciembre de 1988,la ONU proclamó esta celebración, que tendría lugar todos los años durante la semana del 11 de noviembre. Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n387759.html Día Mundial contra la Diabetes. Instituido por iniciativa de la Federación Internacional de la Diabetes y la OMS, se celebra para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien junto con Charles Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento de la insulina, en 1922. La diabetes se genera cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o el organismo no la utiliza eficazmente. La insulina es una hormona que regula el azúcar en sangre y si falla esa regulación puede sobrevenir la hiperglucemia, que es el aumento del azúcar en la sangre, con una serie de consecuencias asociadas. Las personas con diabetes se pueden volver insulino-dependientes, y necesitar el suministro constante de la hormona, por lo cual debe estar disponible y ser asequible para los enfermos. Con frecuencia la diabetes va ligada o es potenciada por el sobrepeso u obesidad y por la inactividad física. La enfermedad requiere del seguimiento de dietas, así como de la vigilancia y tratamiento apropiado, ya que puede provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Con el Día Mundial, se trata de dar a conocer las causas, los síntomas y complicaciones de la enfermedad, así como los tratamientos y recomendaciones para la alimentación y la vida cotidiana. La fecha fue promovida por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y proclamada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Algunos datos sobre la diabetes en Venezuela y otros países de América Latina se pueden conseguir en la página de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): https://www.paho.org/es/documentos/perfil-carga-enfermedad-por-diabetes-2023-republica-bolivariana-venezuela Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Su objeto es concienciar acerca del robo, tráfico y comercio ilegal de bienes culturales, con fines de lucro. Efeméride establecida por la UNESCO en el año 2019. Pretende impulsar acciones para frenar el delito contra la cultura, identidad e historia de las naciones o pueblos, a fin de proteger su patrimonio cultural e histórico. Se considera como un bien cultural aquellas obras arquitectónicas, de escultura, de pintura y otros elementos con un valor universal, histórico y cultural excepcionales. La Unesco aprobó en 1970 el la "Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, Exportación y Trasferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales". Este comercio ilegal causa un daño patrimonial y a la identidad cultural de los países o pueblos, y además constituye un agravio moral. Por supuesto que también atenta contra la riqueza de los países por el valor de las obras en términos económicos. Con la convención se procuran alternativas y soluciones efectivas al problema, con la colaboración de los países miembros. Hay severas sanciones al tráfico de bienes culturales, aunque el traslado de bienes culturales desde países que fueron colonizados a los países que los colonizaron, sigue siendo un conflicto vigente. Otro tema es la vulnerabilidad de los sitios arqueológicos ubicados en zonas de conflicto bélico y los atentados armados que sufren, sean éstos "accidentales" o criminalmente intencionados. El comercio ilícito de bienes culturales está clasificado en el tercer lugar del rango de actividades delictivas internacionales, siendo superado por el tráfico de narcóticos y de armamentos. Este tipo de tráfico mueve anualmente decenas de miles de millones de dólares. La venta ilícita de piezas culturales debe ser denunciada. Venezuela ha sido objeto de sustracción ilícita o ilegítima de valores culturales y se ha empeñado en su repatriación, lográndola con gran esfuerzo en algunos casos. Un ejemplo es la Piedra Kueca, que le había sido quitada al pueblo indígena pemón y costó mucho el logro de su devolución. A veces son los propios gobiernos o burócratas de instituciones culturales quienes se prestan para estas transacciones. Día Mundial de los Huérfanos. Esta efeméride ha sido creada con la finalidad de concienciar acerca de la difícil situación de los niños huérfanos y desplazados en el mundo. Un huérfano es aquel niño, niña o adolescente cuyos padres han muerto o desconoce su paradero, quedando privado de esta protección, cuidados y afectos durante su edad de crecimiento y desarrollo. Por consiguiente, son infantes en situación de riesgo y vulnerabilidad, aunque esta condición puede ser compensada bajo la tutoría de otros familiares o personas que les quieran adoptar. Sin embargo, muchos pasan la infancia privados de su medio familiar e institucionalizados. Hay varias fechas internacionales para efemérides relacionadas con los niños huérfanos en general y con los huérfanos de guerra, pero en en el día de hoy se trata del segundo lunes del mes de noviembre, que en este caso proviene de una iniciativa de la Fundación Estrellas (The Stars Foundation) una organización no gubernamental estadounidense, sin fines de lucro, que genera alianzas de base con socios en todo el mundo (organizaciones, corporaciones e individuos) y ejerce acciones de voluntariado, lleva a cabo campañas de concienciación pública y recaudación de fondos para ayudar a familias y niños en situación de pobreza, mediante la distribución de medicamentos, alimentos y artículos de primera necesidad. Muchos niños quedan huéfanos en las guerras, cuando no mueren en ellas, como está ocuerriendo con miles de niños palestinos a causa del genocidio y desplazamiento forzoso que impone el estado sionista de israél. Mientras las naciones y la ONU celebran días como éstos, el terror bélico de algunos países y grupos armados provoca las situaciones que se quieren evitar o subsanar. Día Internacional de los Vendedores Ambulantes (trabajadores de la llamada "economía informal"). Se rinde un homenaje especial a todos los vendedores ambulantes y de mercado a nivel mundial, y es una oportunidad para el reclamo del reconocimiento de sus derechos socioeconómicos, la legitimidad y legalidad de sus labores, y que la llamada "economía informal", dentro de sus particularidades, tenga las consideraciones que se dan a la economía formal, tomando en cuenta su contribución a la economía global. Con esta efeméride se reconoce el papel y la contribución de los vendedores ambulantes, trabajadores o pequeños emprendedores "informales" y de mercados a la sociedad en sus respectivos países y en todo el mundo. Este día fue creado en 2012 por iniciativa de la organización StreetNet Internationalo Alianza Internacional de Vendedores de Calle. Un tema es la protección de los trabajadores que desempeñan en la vía pública. En esta fecha se busca también promover una alianza autónoma y democrática de vendedores ambulantes y comerciantes transfronterizos. Es interesante su lema: "¡Nada Para Nosotros Sin Nosotros!", lo que apunta claramente a la consulta e inclusión en la toma de decisiones relacionadas con el sector. Primera huelga laboral registrada en la historia, en 1152 a. C., en el Antiguo Egipto (otras fuentes dan el año 1162 a.C.). El escriba que la narra en un papiro, da la fecha de referencia, que según los cálculos efectuados correspondería a este día, cuando comienza la primera huelga laboral de la historia, como forma de protesta de los trabajadores. Se trata de la primera huelga documentada, que ocurrió en el Antiguo Egipto, organizada por trabajadores y artesanos de Set Maat (actual Deir el-Medina), en las obras del Valle de los Reyes, durante el reinado de Ramsés III. Las monumentales obras no se bastaban con la utilización de esclavos, y se recurría también a trabajadores libres y a artesanos que poseían conocimientos técnicos. Según las fuentes de referencia, en aquella ocasión los trabajadores y artesanos al servicio del Faraón paralizaron sus labores para reclamar la comida que no llegaba, aunque en otros textos se habla de una deuda de "cerveza" (salario en especie). Si bien los orígenes de la huelga como forma de lucha se remontan a la Revolución francesa de 1789 y su pleno desarrollo se produce con la Revolución industrial y con la generalización del trabajo asalariado a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX; es el caso mencionado, que se dio en el Antiguo Egipto, el antecedente más remoto que se tiene. Muere Gottfried Wilhelm von Leibniz (1716). Gran pensador, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Entre sus muchos escritos podemos citar los Nuevos Ensayos sobre el Entendimiento Humano, Discurso de Metafísica, Ensayos de Teodicea… Leibniz fue uno de los investigadores más prolíficos de Alemania, reconocido como uno de los representantes de la tradición racionalista de la modernidad, ya que utilizó de manera importante sus conocimientos en matemáticas y física para explicar fenómenos tanto naturales como humanos. Nace Robert Fulton (1765). Ingeniero e inventor estadounidense, constructor del primer barco a vapor. Es ejecutado el líder indígena Túpac Katari por desmembramiento, en territorio de lo que hoy es Bolivia, antes conocido como Alto Perú, igual que el líder Túpac Amaru el 18 de mayo de ese año. Antes de morir gritó: "Me matan a mí solo, pero volveré y seré millones" (1781). Nace el prócer venezolano José Antonio Anzoátegui (1789). Fue un militar y político venezolano, prócer de la independencia de Venezuela. Combatió junto a Simón Bolívar y José Antonio Páez. Se incorporó a la lucha por la independencia en 1810. Formó parte de la Campaña de Guayana, al mando del General Francisco González Moreno. Participó en las batallas de Araure, 1813 y en la primera de Carabobo, 1814, y otras en las que se distinguió por sus grandes méritos. Nace el médico del Libertador, Alejandro Próspero Reverend (1796). Fue un médico francés, médico de cabecera de Simón Bolívar. Muere Policarpa Salavarrieta "La Pola" (1817). Heroína que espió para las fuerzas independentistas criollas durante la Reconquista española, en la lucha por la independencia colombiana. Fue ejecutada en la Plaza Mayor de Bogotá. Participó en el grito de independencia del 20 de julio de 1810 a sus 14 años. Tuvo vinculación con el ejército patriota de los Llanos, recibía y mandaba mensajes, compraba material de guerra, reclutaba para adherirlos a los grupos patriotas. Muere Georg Wilhem Friedrich Hegel (1831), filósofo alemán, considerado como el representante del "idealismo filosófico" y de la dialéctica en términos idealistas (no materialistas como Marx), que habría de tener un impacto profundo en el "materialismo histórico" y "materialismo dialéctico" de Karl Marx. Nace Claude Monet (1840), pintor francés, iniciador del impresionismo. Muere Flora Tristan (1844), escritora, pensadora socialista y feminista francesa de ascendencia peruana. Fue una de las grandes fundadoras del feminismo de los primeros tiempos. En 1888 se inaugura en Francia el Instituto Pasteur de París. Lleva el nombre de Louis Pasteur, por ser fundador y primer director, que desarrolló el suero antirrábico. Durante más de un siglo, el Instituto Pasteur ha desarrollado investigación en enfermedades infecciosas. Nace Jawaharlal Nehru (1889), líder independentista de India. Fue un líder del ala moderada socialista del Congreso Nacional Indio para la lucha por la independencia. Primer ministro de la India desde su independencia, el 15 de agosto de 1947, hasta su muerte en 1962. En 1889, la periodista y empresaria estadounidense Nellie Bly comienza un intento de dar la vuelta al mundo en menos de 80 días, aludiendo a la obra "La vuelta al mundo en ochenta días" escrita por Julio Verne. Lo conseguirá empleando 72 días, lo que fue una hazaña para su época, utilizando trenes y barcos de vapor. Su nombre real era Elizabeth Jane Cochran y fue la primera reportera de periodismo de investigación, pionera del periodismo encubierto en Estados Unidos. En 1912, fallece Elise Honegger, periodista, editora y activista suiza por los derechos de las mujeres. En 1885, fundó y presidió la primera organización nacional de mujeres en Suiza, Schweizer Frauen-Verband (Asociación Suiza de Mujeres). Estableció el primer periódico de mujeres suizo Schweizer Frauen-Zeitung en 1879. En 1924 nace el actor uruguayo-venezolano Dante Carte (f. 1996) Dante Carle (Montevideo, Uruguay, 14 de noviembre de 1924 - Venezuela, junio de 1996) fue un actor de cine, televisión, teatro, asistente de producción y director de casting en RCTV. Conocido por telenovelas como Corazón de Madre, Estefanía, Raquel, El derecho de Nacer, Cristal, entre otras, también fue productor de la telenovela La Trepadora. Nace Adriano González León (1931), escritor y poeta venezolano, conocido por sus cuentos y novelas, especialmente País Portátil 1968. Luchó en los años 1950 contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y apoyó los ideales revolucionarios en los años 1960 como editor en la revista Sandio. Obtuvo Premio de Cuentos "El Nacional", Premio Biblioteca Breve, Premio Nacional de Literatura de Venezuela. En 1937, nace en Caracas la médico investigadora Sonia Hecker. Adscrita al Instituto de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina, forma parte de la Sección para el Estudio de la Adaptación Muscular (SEAM), cuya línea de investigación se relaciona con el estudio de los cambios metabólicos, tipo de fibras y aporte sanguíneo del músculo esquelético en diferentes situaciones fisiológicas y patológicas, tanto en humanos como en animales. En 1946. Muere Manuel de Falla, compositor español. Fue exiliado tras la victoria franquista en la Guerra Civil española. Entre sus obras: El amor brujo (ballet que incluye la famosa "Danza ritual del fuego"), El sombrero de tres picos, Noches en los jardines de España y el Concierto para Clave. Nace Raúl Pérez Tovar (1958), beisbolista profesional venezolano que fue jardinero derecho de los Tiburones de La Guaira, equipo con el que jugó casi todas sus temporadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, excepto la última que fue con Cardenales de Lara. Fue líder bate en más de una ocasión. La niña Ruby Bridges se convierte en la primera alumna afro-estadounidense en asistir a una escuela exclusiva para blancos (1960). Tuvo que ser protegida con escolta. En Luisiana (Estados Unidos), en el marco del apartheid que imperó en el país hasta 1967. El físico Theodore Maiman obtiene la patente para el primer tipo de láser del mundo (1967), su invento del láser de rubí (en los EE.UU). Despega el Apolo XII, segunda misión tripulada que pondrá el pie en la superficie de la Luna. La componen los astronautas Conrad, Gordon y Bean (1969). Día de la Aprobación de la Igualdad Jurídica de la Mujer (1974), en México. Tiene sus antecedentes en la lucha femenina que data del año 1916, cuando los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán reconocen la igualdad jurídica para la mujer. En 1993, se llevó a cabo un referéndum en Puerto Rico para decidir el estatus de la isla. Los votantes tenían la opción de elegir entre mantener el estatus de "Estado Libre Asociado" a los Estados Unidos), convertirse en un estado de la Unión o independizarse como país. Los resultados fueron los siguientes: 48.4% votó por mantener el estatus de Commonwealth (Estado Libre Asociado); 46.2% votó por la estadidad (ser un estado de los Estados Unidos de América); 4.4% votó por la independencia y 1% se abstuvo o devolvió papeletas en blanco. La participación electoral fue del 73.5%1. En 2002, Argentina decide suspender el pago de una deuda de 805 millones de dólares al Banco Mundial, hasta porder alcanzar un acuerdo con el FMI, por lo que entra en Default con el Banco Mundial al no pagar el vencimiento de dicha deuda. El pago de la deuda externa de Argentina venía llevando a que el país tuviese que imponer duros planes ajuste con sacrificios penosos para la población, lo que afectaba los derechos sociales de los argentinos al recortar los gastos para salarios, salud, educación, servicios y conducir a la la privatización de posesiones de la nación en merma de su soberanía. Los astrónomos Michael E. Brown, Chad Trujillo y David L. Rabinowitz descubren el planetoide Sedna, un objeto trans neptuniano (2003). En 2013, el venezolano Miguel Cabrera, por 2do año consecutivo, es nombrado «Jugador más valioso» de la Liga Americana de beisbol. En 2017, la delegación venezolana en los XVIII Juegos Bolivarianos en Santa Marta, Colombia, cierra la segunda jornada de competencias con un total de 37 medallas –16 de oro, 12 de plata y nueve de bronce– para ubicarse en el segundo lugar del medallero. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n317194.html En 2021, invasión de escorpiones en una ciudad de Egipto, deja tres muertos y numerosos hospitalizados. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n369286.html En 2022, transcurría el noveno día de la Cumbre Mundial del Clima de ese año, celebrado en Egipto (del 6 y al 18 de noviembre). Faltaban 4 días para su culminación.