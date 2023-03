Efemérides del 18 de Marzo: Día Nacional del Niño y Niña Indígena venezolanos

El 18 de marzo de 2014, en Moscú se firma la anexión de la península de Crimea a Rusia, tras el resultado de un referéndum. El 11 de marzo Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon su independencia de Ucrania, votada por el Parlamento de Crimea y dando lugar a la formación de la República de Crimea. Estados Unidos y el gobierno en Kiev no reconocieron el referendum y la anexión.

En 2017 muere Chuck Berry, compositor e interprete estadounidense considerado padre del rock and roll. Entre sus obras: "Mybellene" de 1955, "Roll Over Beethoven" de 1956, "Rock and Roll Music" de 1957 y "Johnny B. Goode" de 1958. (Escuchar).