Colegio de Médicos de Mérida pide la no judicialización de Piva Álvarez arrestada por el delito de “distracción del patrimonio público”

18-12-24.-El Colegio de Médicos del estado Mérida exigió este lunes 16 de diciembre la no judicialización de la médico Yohana Piva Álvarez, arrestada el pasado viernes por supuestamente cometer el delito de “distracción del patrimonio público”.



El presidente del Colegio, Cristian Pino, reclamó a las autoridades merideñas pidió no “judicializar” el ejercicio de la medicina en el estado, por lo que pidió el sobreseimiento de la causa en contra de la médico quien es trabajadora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula).



“Estamos en el día de hoy (martes) exponiendo nuestra posición ante la injusticia que ocurrió el día de ayer (lunes) con una residente del postgrado de Anestesiología. Ante esta situación, queremos hacer un llamado a todas las autoridades a no judicializar el ejercicio de la medicina”, dijo Pino.



Ante esto, pidió la pronta liberación de la residente y llamó a la Gobernación del estado a atender el proceso e interceder a favor de la medicina y de sus profesionales.



“Es fundamental que se respete la presunción de inocencia y se garantice un proceso justo para la doctora Piva Álvarez. Todos los profesionales de la salud merecen un trato digno y respetuoso y no deben ser sometidos a un proceso judicial sin pruebas contundentes en su contra”, apuntó el Colegio.



Acusación de la Fiscalía contra la médico Piva Álvarez



Por su parte, el abogado defensor, David Castillo, precisó que este es un proceso penal “injusto” e “irregular” contra la médico a quien presentaron ante el Tribunal de Control número cinco del Circuito Judicial Penal del estado Mérida luego de 60 horas desde su detención.



“El Ministerio Público desarrolló una teoría imputativa por el delito de distracción del patrimonio público. Al recibir las actas del expediente, pudimos constatar que el MP estaba ofreciendo como evidencias aproximadamente 130 utensilios y medicamentos, los cuales cargaba de manera sorprendente la doctora Piva en un koala de aproximadamente 30 centímetros”, reveló el abogado.



Además, hizo énfasis que algunos de los insumos “superaban las dimensiones del bolso donde supuestamente se encontraban”, por lo que solicitó el sobreseimiento.



Por su parte, la directora del centro asistencial, Nellys Molina Contreras llamó a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y autoridades regionales a que se revise la causa para garantizar que la doctora regrese a la institución.



“Ella es una persona que no tiene antecedentes de ningún tipo. Yo también, que fui residente de postgrado, uno carga hasta en los bolsillos una gaza, yelco, pericraneal, cualquier tipo de medicamento, para uno poder salvar oportunamente la vida de un paciente o un usuario”, aseguró.

