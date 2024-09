Reportan que solo llega arroz y granos al Programa de Alimentación Escolar (PAE)

Referencial Credito: Web

25-09-24.-Las autoridades del Ministerio de Educación suelen prometer una buena alimentación para los estudiantes al inicio de cada año escolar, pero estas promesas a menudo no se cumplen. Así lo afirmó el profesor Raúl Parra, secretario de legislación laboral, contratación y conflicto del Sindicato de Maestros del Distrito Capital.



El dirigente sindical manifestó que en una visita a una escuela corroboró que los estudiantes recibieron principalmente carbohidratos a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Además dijo que teme que la situación no cambie.



“Lamentablemente, cada vez que comienza el año escolar dan esos anuncios, pero cuando vas a los planteles educativos consigues otra cosa”, señaló Parra.



El profesor también criticó la falta de una tabla de alimentación adecuada, ya que en muchos casos los estudiantes solo reciben arroz y granos, o incluso ni siquiera esos dos alimentos.



En cuanto a la jornada escolar completa, Parra indicó que los gremios docentes están considerando mantener el horario mosaico (ahora llamado horario de contingencia porque los docentes no cuentan con un salario digno para cubrir sus necesidades básicas) si no reciben una respuesta del Ejecutivo Nacional en materia salarial.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/reportan-que-solo-llega-arroz-y-granos-al-pae/)