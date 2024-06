(VIDEO) Maduro exigió a Tellechea resolver “el peo de la gasolina” en Barinas

???? #AHORA | Nicolás Maduro ordenó al ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, solucionar los "problemas de bachaqueo" del combustible en Barinas#Elecciones2024 pic.twitter.com/2f2006nuex — El Cooperante (@El_Cooperante) June 18, 2024

19-06-24.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó a Barinas cortando rabo y oreja. Propinó sendos jalones de oreja a miembros de su Gabinete, en torno a la grave situación que se presenta en esa entidad con la escasez de gasolina y a la pésima vialidad en Sabaneta, cuna del fallecido presidente Hugo Chávez Frías.Después de acompañar a un grupo de cantantes que entonó "Linda Barinas", Maduro soltó este martes sus "perlas" desde la tarima, en una concentración realizada en la capital barinesa.El primer regaño se lo llevó (a distancia) el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán. El jefe de Estado dijo que al momento de recorrer las calles de Sabaneta notó que estas se encontraban repletas de huecos.Por eso le ordenó a Velásquez Araguayán un plan de bacheo en la localidad sabanetense y en todo Barinas.Además, Maduro refirió que prosiguió su recorrido por Sabaneta, y fue interpelado por un joven, quien le manifestó que "se mantiene el bachaqueo" en Barinas.Se refirió a lo dicho por el muchacho, en relación con la escasez de gasoil y gasolina, que causa dificultades a los conductores al momento de surtir sus unidades.Entrando aquí a la avenida (en la ciudad de Barinas) me encontré con una tremenda cola de motorizados. Ministro (de Petróleo, Pedro Rafael) Tellechea, presidente de Pdvsa, usted se me viene mañana (miércoles), a las 9:00 de la mañana a Barinas, y me resuelve ese peo aquí en Barinas", bramó molesto el mandatario en plena concentración política, reseñó la web Versión Final