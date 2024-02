(VIDEO) La basura ahoga prácticamente la avenida Páez de El Paraíso, en Caracas

Domingo, 18 de febrero de 2024.- Las ciudades son nuestras casas grandes, el lugar donde vivimos, donde habitamos, estudiamos, laboramos, luchamos, gozamos, amamos, sufrimos y pasamos la mayor parte de nuestras vidas.

Podríamos catalogarlas como nuestro espacio vital el cual compartimos con nuestras familias, conocidos y con quienes en ellas viven.



El adecuado mantenimiento de la infraestructura y la limpieza de sus espacios, no solo a través de un servicio de aseo urbano eficiente y de constantes campañas educativas que formen y orienten a sus pobladores y se les inculquen normas de limpieza donde se insista en las bondades del no ensuciar, contribuyen a la creación de un ambiente más sano y saludable.



Caracas es nuestra ciudad y todo lo que en ella ocurre nos impacta, nos afecta e influye en la calidad de vida de todos los que en ella vivimos.



Caminando por la avenida Páez de El Paraíso vimos que se inició una mejoría en el sistema de aceras de la zona, que no ha sido culminado, hay áreas sin acera, otras con aceras rotas y huecos en las mismas sin sus correspondientes tapas de alcantarillas o de servicios‚ y además, observamos montones de basura acumulados en algunas esquinas y muchos de ellos amontonados al pie de árboles, con los consabidos malos olores.



La basura ahoga prácticamente la avenida Páez de El Paraíso, en Caracas.



No podemos dejar de preguntarnos: ¿Es que somos un pueblo cochino que podemos convivir pasivamente con la basura? ¿Es que no somos capaces de vivir en una ciudad limpia?



Las autoridades de la ciudad de Caracas, del Municipio Bolivariano Libertador deben empeñarse en resolver esta situación de falta de limpieza en la capital de la República, con el auxilio y colaboración de la ciudadanía.