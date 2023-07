Asamblea Nacional tiene listo anteproyecto de Ley para el trato digno de los animales de compañía

Tres capítulos y quince artículos es lo que hasta el momento conforma el Anteproyecto de Ley para el Trato Digno de los Animales de Compañía, que ya se encuentra listo y presto para que en menos de lo que canta un gallo se realice su primera discusión en el seno del Parlamento.



Así la dio a conocer la diputada Yurami Quintero, presidenta de la Subcomisión y Protección Social, Sistema de Misiones y Grandes Misiones de la Asamblea Nacional, quien junto a un equipo conformado por Misión Nevado y demás organizaciones animalistas, se han dado a la tarea de redactar el mencionado instrumento jurídico para presentarlo al Parlamento, tal como lo ordenó en semanas anteriores el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez.



Durante el programa eco-animalista Nevado en Radio, la parlamentaria Quintero adelantó que el presente instrumento contempla temas como el establecimiento de normas para el respeto y el trato digno de los animales de compañía y de sus cuidadores.



Además la propuesta de Ley da un sentido definido de los partícipes que se beneficiarán de dicho instrumento. Es por eso que en su apartado conseguiremos definiciones puntuales y diferenciales de lo que es un animal de compañía, un animal comunitario, un animal de asistencia o de intervención asistida, por dar un ejemplo.



Cabe destacar que esta propuesta de Ley, por el momento no contempla sanciones penales ni hace mención a los animales que se encuentran en refugios o fundaciones, lo cual llama la atención, siendo uno de los aspectos que más claman no solo los animalistas sino la gente en general en las redes sociales cada vez que se publica un caso de maltrato, crueldad y brutalidad animal.



A eso se suma las advertencias de los expertos en sociología y psicología sobre las características de los psicópatas que disfrutan con el dolor de los animales, lo cual puede dirigirse hacia el ataque a un ser humano.



No obstante, la diputada Quintero también aclaró que este es el primer "borrador", por decirlo de alguna manera, para futuras propuestas que irán surgiendo en los encuentros y debate con las comunidades, tras pasar por su primera discusión en el Parlamento.



Primera discusión y pa’ la calle



La diputada Yurami explicó que luego de la primera discusión de este Anteproyecto de Ley, el siguiente paso es llevarlo a la calle, con el objetivo de debatir presentarlo a la gente para que realice sus propuestas.



"No solo iremos a las organizaciones y comunidad animalista, todo el que tenga un animal de compañía es bienvenido a aportar para blindar está Ley", aseguró la Parlamentaria.



Por eso exhortó a todos y todas a formar parte de esta maravillosa iniciativa que garantizará un instrumento de Ley lo más completo posible, y que por sobretodo sea garante del bienestar de nuestros animales de compañía.



Por último la parlamentaria invitó a todos los interesados a qué desde ya envíen sus propuestas y sugerencias a las redes sociales y sedes ee Misión Nevado. También puso a la orden sus redes sociales: Yurami_Quintero en Instagram, y Yurami Quintero en Facebook. Y como última opción, también pueden dejar sus propuestas en el edificio Administrativo de la Asamblea Nacional, piso 2, oficina de Desarrollo Social, ubicado en la esquina de Pajarito, Caracas.



La invitación queda abierta a participar de la construcción de una Ley para todos nuestros animales de compañía, que bien que se merecen amparo, amor y respeto.

Al menos 146 personas han sido detenidas por maltrato animal en Venezuela este año

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el sábado que un total de 146 personas fueron detenidas por maltrato animal en el primer semestre del año, siendo la mayoría castigada con penas de 8 a 45 días de prisión.

En una entrevista con Televen, Saab detalló que entre enero y junio, el Ministerio Público procesó 219 casos de maltrato animal. Esto se tradujo en 146 detenciones, con lo que el total de aprehendidos por estos delitos se elevó a 551 desde agosto de 2017.

Para Saab, la legislación venezolana "está en deuda", pues contempla condenas máximas de 45 días por delitos relacionados con los animales y el medio ambiente.

En este sentido, reiteró la necesidad de promover una nueva ley de defensa de animales y del ambiente que contemple penas mayores condenas a prisión.

Finalmente, recordó que los cuerpos de seguridad han desmantelado bandas dedicadas al maltrato de animales y remarcó que algunas organizaciones criminales usan a niños para estos fines, situaciones que las castigan con "años" de cárcel, pues suponen el acometimiento de varios delitos.

Con información de Últimas Noticias / Sumaríum.