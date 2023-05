(VIDEO) Declaración de solidaridad con los trabajadores de Café Venezuela

Miércoles, 03 de mayo de 2023.- De acuerdo a la información recogida en las siguientes declaraciones, la gerencia de Café Venezuela está en proceso de despedir a un significativo número de sus trabajadores en los estados Lara y Trujillo.Un grupo de dirigentes de diversos grupos, de diferentes corrientes, se reunieron para declarar su solidaridad con los trabajadores que están en proceso de despido, a continuación presentamos a aporreadores y aporreadoras las declaraciones de estos dirigentes que fueron recogidas el pasado 27 de abril, en Caracas.En primer lugar hizo uso de la palabra Gustavo Martínez y dijo lo siguiente: soy Gustavo Martínez y soy un trabajador despedido de la Corporación Venezolana del Café, específicamente de Café Fama de América, fui despedido en el año 2016.Quiero solidarizarme, en este pleno 2023, con las trabajadoras y los trabajadores de Café Venezuela, tanto del estado Lara como del estado Trujillo, que están sufriendo los embates del autoritarismo burocrático de los funcionarios de la Corporación Venezolana del Café, del coronel Alfredo Mora, del coronel Milco Rojas, Milco Rojas, que no les importa para nada la situación que estamos viviendo la clase trabajadora, que no les importa que estamos sin salario, que no les importa que estamos sin prestaciones, que no les importa que estamos sin posibilidad de discutir contrato colectivo y que lo que estamos es vulgarmente bonificados.Y, además, como está tan en boga el tema de la corrupción, a lo interno de la Corporación Venezolana del Café, los trabajadores, tanto de Café Venezuela, como de Fama de América, entre otras, han denunciado hechos de corrupción.Digamos, esta composición de elementos: reclamos por derechos, reclamos por salarios y denuncias de corrupción es lo que ha llevado a las autoridades de Café Venezuela a despedir a más de treinta trabajadores en Lara y a despedir más de treinta trabajadoras y trabajadores en el estado Trujillo.Entonces, desde acá nos solidarizamos, rechazamos esas medidas, exigimos el cese de la persecución contra los trabajadores de Café Venezuela, que sean reincorporados a sus lugares de trabajo.Basta de 2792 y de todos estos instrumentos que se aplican contra las trabajadoras.Y por último, le hacemos un llamado a los demás trabajadores de la Corporación Venezolana del Café y a toda la clase trabajadora a que nos articulemos, a que recuperemos nuestra capacidad de lucha y correlación de fuerzas porque es la única forma de darle un parado a toda esta embestida patronal, no solamente del sector público, sino también, como lo está haciendo el sector privado que despide trabajadores, en La Polar, en La Regional, en Masisa y en general, porque se componen de un régimen profundamente patronal y que es muy enemigo de los trabajadores.Así que, basta de despidos contra los trabajadores y solidaridad con los compañeros y las compañeras de Café Venezuela.Por su parte, Juan Tovar, trabajador obrero de la Universidad Central de Venezuela, delegado de base de la facultad de ingeniería, expuso: me encuentro hoy con el simple hecho de denunciar este gran circo que ha montado el gobierno-Estado, como es una campaña anticorrupción, si los primeros corruptos son ellos, han desfalcado las arcas de este país y han condenado al pueblo y a los trabajadores a una vida de miseria, a una vida sin control.Las escuelas están cerradas, nos encontramos hoy, todos los días, con un movimiento de maestras y maestros y profesores de escuelas y liceos porque no se les paga, nos encontramos en solidaridad automática con los compañeros de Café Venezuela, allá en Trujillo, porque ahí están despidiendo a los trabajadores.Y esto no es una política nueva, señores, a los compañeros de Sanitarios Maracay, a los compañeros de la Mitsubishi, también los despidieron una vez y el hoy Fiscal General de la República era el gobernador cuando mataron a dos compañeros de la clase obrera, en este gobierno de Chávez y después de Maduro, señores.Han condenado al pueblo trabajador a las peores calamidades.La corrupción en Venezuela viene principalmente por el secuestro de las instituciones autónomas del país, están secuestradas todas las instituciones.El Fiscal General de la República es el primer responsable por delitos de lesa humanidad.La compañera Johanna González se encuentra hoy presa…se encuentra con orden de libertad, denunciamos señor Fiscal General de la destitución de ese juez que firmó esa orden, la destitución de la directora de la cárcel nacional de mujeres en el Inof.Hoy por hoy, nos conseguimos en la lucha de clases, los trabajadores condenados con un sueldo miserable mientras las altas esferas corruptas del gobierno, señores, se mantienen como los nuevos burgueses.No son nuevos burgueses, son burócratas del Estado, ricos, con el dinero de todos los venezolanos, principalmente los trabajadores.Miguel Ángel Hernández de la corriente sindical CCURA: nos solidarizamos con los trabajadores de Café Venezuela, de Trujillo y de Lara, que están siendo despedidos.Esto es parte de la persecución permanente del gobierno a los trabajadores que luchan y contra el empleo genuino que es lo que necesitan los trabajadores.En ese marco, es que desde la corriente CCURA decimos: basta de despidos en Café Venezuela, hay que luchar, seguir movilizándose para restituir a los compañeros en sus puestos.Basta de represión, basta de persecución y de despidos en Café Venezuela.Ángel Castillo, miembro del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora: hoy en solidaridad con los trabajadores de Café Venezuela a raíz de toda la situación que se está llevando en contra de la vulneración de los derechos de estos compañeros en el estadoTrujillo y en el estado Lara.Nos pronunciamos y rechazamos esas acciones y cuenten con nuestra solidaridad de clase.También en el marco del día internacional de las y los trabajadores, el primero de mayo, queremos solidarizarnos en la campaña con los y las trabajadoras presos, en el caso emblemático de la compañera Johanna González quien permanece secuestrada, aun cuando un juez de la República liberó una boleta de excarcelación, que hasta el momento tiene más de un año secuestrada en el Inof.