(FOTOS y VIDEO) Trabajadores claman por un salario minimo nacional y constitucional

Jueves, 30 de marzo de 2023.- Más que un clamor, es una exigencia.La convocatoria fue para las nueve de la mañana de este lunes 27 de marzo en la esquina del Chorro, en Caracas y se cumplió, de allí los trabajadores del magisterio manifestaron por un ingreso que les proporcione una vida digna, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).Se trasladaron en una marcha a la sede del Ministerio de Educación, en la esquina de Salas, donde desplegaron pancartas y en un ambiente casi festivo, expresaron su descontento y gritaron sus consignas.Fue un encuentro que pretendía integrar a todos los sectores del país afectados por la actual situación económica, pero que de acuerdo a lo expresado por algunos de los asistentes, fue saboteado por el gobierno nacional al retener e impedir, en muchos casos, el acceso a la ciudad capital, montaron alcabalas donde retenían a algunas de las delegaciones, otras lograron con su persistencia llegar y participar.Un resumen de este encuentro de protesta por un salario mínimo nacional y constitucional, que de acuerdo al mencionado artículo 91 de la CRBV debe equipararse a la canasta básica, es el que presentamos a aporreadores y aporreadoras en el siguiente video:Estas fueron algunas de las consignas expresadas y de las pancartas exhibidas:Juntos por un salario dignoNo quiero bono, ni comiquitas lo que yo quiero es que me paguen en divisas.El maestro con la lucha también educa.No quiero sobrevivir con sueldo y hambre, quiero vivir con sueldo digno.Docentes unidos por un salario justo.Defender nuestros derechos es enseñar a una sociedad a no ser esclavos.La protesta de hoy está justificada porque en la nevera no tenemos nada.Anulación inmediata del instructivo fantasma de la Onapre.Países con mayores sanciones tienen salarios superior al de Venezuela.El Salario Q.E.P. D.El magisterio pedraceño no se rinde, exige al MPPE. Salario Digno.Salario suficiente para vivir dignamente.No estamos desfilando, estamos protestando.Somos los docentes, no somos delincuentes.Salario de 6$ es esclavitud.Salarios de 130,00 Bs es genocidio.SOS docentes muriendo de hambre.Exigimos el cumplimiento del artículo 91 de la CRBV.SENIAT jubilados y pensionados SUELDO DIGNO YA.Los Derechos son irrenunciables Art 91 Todos por la Dignificación Salarial Art 91El Dinero Alcanza cuando Nadie se lo ROBA Art 299.