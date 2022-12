(VIDEO) Prohibido botar basura

Jueves, 22 de diciembre de 2022.- La diferencia entre lo que se dice y lo que se hace está casi siempre presente en todas las acciones de los seres humanos, sin embargo, hay situaciones que no dejan de sorprendernos.Como la que observamos recientemente, en la emblemática parroquia San Juan, de la capital de la República que reclama a gritos una mayor atención de parte de las autoridades del municipio Bolivariano Libertador y de la ciudadanía.Pasando la esquina de la cuadra de Salvador a Cochera, nos topamos con este cuadro surrealista que hoy les presentamos a aporreadores y aporreadoras, donde una prohibición de no botar basura produce el efecto contrario.Mayor conciencia ciudadana, mejor servicio y aumento de la frecuencia en la recolección de los desechos sólidos, afincarnos en una intervención más directa y profunda en el entorno urbano, entre otras medidas, contribuirían a lograr un mejor y más vivible ambiente para todos.Y a los del Consejo Comunal les decimos que no abandonen su lucha, que sigan adelante, estaremos pendientes.