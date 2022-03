(VIDEO) Nunca hemos sido colonia norteamericana y nunca lo vamos a ser

Humberto López, mejor conocido como El Ché venezolano, con quien nos encontramos, en una de las avenidas principales del centro de Caracas, por pura casualidad, el día martes 22, nos concedió unos minutos de su tiempo para conversar brevemente sobre la situación actual de Venezuela y hoy se la ofrecemos a aporreadores y aporreadoras.López acotó: los tiempos pasan, ya van nueve años de la muerte del comandante Chávez, como ya sabemos, Chávez es una ideología, una ideología, algo pragmático que ya existe en el cuerpo, en el cuerpo, en el alma, en la sangre, como decía el mismo Che.A nueve años de Chávez, ¿ que qué se ha cambiado, que qué se ha logrado, a qué desastre hemos llegado?, párece de contar, tantas conspiraciones, internas y externas, estos bloqueos gringos, estas guerras en Ucrania, todas estas cuestiones y nos falta un Chávez para que realmente exista la paz y el sociego en Venezuela .La economía en Venezuela, ¿a dónde vamos a llegar ?, ya se está recuperando, parte de la economía, pero hemos comprendido algo muy grande que es la idiosincrasia del venezolano, la venezonalidad como tal, el Simón Bolívar.En todos los venezolanos existe el dólar, algo que predicaba y nos decía Ernesto Che Guevara:.al imperialismo norteamericano ni tantico así .Y cuando vino Chávez, tanto esfuerzo , tanta lucha y ahora estamos invadidos por los presidentes de Estados Unidos.Pero si, se está recuperando la economía venezolana, con toda la conspiración de estos que llaman lacayos del imperio, los llaman opositores, que yo creo que son enemigos de la patria, el Juan Guaidó, yo los veo ahora metidos en vainas de narcotráfico.Pero Venezuela, con todo y eso, es del venezolano, hermano, no es el comunismo, no vamos rumbo a ningún comunismo, ni a ningún socialismo.Venezuela nunca ha sido ni comunista, ni socialista, en lo social si, el venezolano siempre ha sido amigo del extranjero, hoy en día lo expatrían en los otros países, como Perú, Ecuador, Argentina, Chile, que tanto acogimos aquí a los extranjeros, en su momento, inclusive a los alemanes, después de la segunda guerra mundial.El venezolano siempre una sonrisa y un apoyo y mira como se me paran los pelos..Pero con todo y eso, hoy en día el venezolano mantiene su carisma en alto y en el pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías.Yo no he participado en las políticas así, en las propagandas y en las cuestiones de este gobierno, porque creo que desvirtuó el camino de Chávez.Esto no es lo que Chávez nos predicó, esto no fue lo que Chávez nos dijo, no..Si, claro, hay conspiracines internas y externas también, vale, pero Chávez tenía los pantalones bien puestos para darle su valor a cada quien.Y vestido de pueblo, hoy en día se viste la gente es de lechuga, porque en todo esto, en los negocios lo que existe es el dólar.¿Por qué el dólar?.¿porqué no el venezano, porqué no el bolívar?Si buscamos, nuestra moneda se llamaba el venezolano, en una época.¿Por qué no convertir el bolívar-oro?, no sé si quedará todavía oro.Nunca hemos sido colonia norteamericana y nunca lo vamos a ser.Noticia relacionada: