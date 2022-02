(VIDEOS) Putin decide realizar "una operación militar especial" para defender Donbass

Jueves 24 de febrero de 2022. En una intervención dirigida al pueblo ruso el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin explicó con detalles la realización de una operación militar especial con el fin de defender a Donbass.



El mandatario ruso aseguró que los planes de Moscú no incluyen la ocupación de territorios ucranianos.





El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este jueves que ha decidido realizar "una operación militar especial" para defender Donbass."He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial", declaró el mandatario durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos, detallando que el objetivo del operativo es "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años". "Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia", agregó.Putin explicó que la principal motivación para el reconocimiento de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk eran los sentimientos y el dolor de las personas que han vivido en condiciones terribles durante ocho años. "No se puede mirar todo lo que está ocurriendo allí [en Donbass] sin compasión, simplemente era imposible tolerarlo todo por más tiempo, era necesario detener inmediatamente esta pesadilla, el genocidio contra los millones de personas que viven allí y que solo esperan a Rusia, solo te esperan a ti y a mí", dijo, agregando:"Fueron estas aspiraciones, los sentimientos y el dolor de la gente los principales motivos para que tomáramos la decisión de reconocer a las Repúblicas Populares de Donbass"Las acciones de Moscú son de "autodefensa frente a las amenazas" que se le planteanPutin subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe "con firmeza y de inmediato" y señaló que "las Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia". Asimismo, subrayó que "Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano" y que a las autoridades del país "no se les ha dejado otra opción" para proteger el pueblo ruso.En un extenso reporte realizado por RT se explica en detalle cual ha sido, de acuerdo a la óptica de las autoridadesde la Federación Rusa, los fundamentos de la desición tomada, el presidente Putin expuso una visión histórica de los eventos que antesedieron a esta situaclón y la evolución que durante los últimos años a tenido la expanción de la OTAN y la aproximación agresiva de su máquina de guerra a la fronteras rusas.Presentamos a aporredores y aporreadoras este punto de vista en el siguiente enlace: