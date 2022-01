Maduro: “Nosotros no vamos a renunciar al método comprobado del 7+7”

4 de Enero - El presidente Maduro, expresó que el país no renunciará al método 7+7, pues éste ha permitido una gestión preventiva contra el Covid- 19, con excelentes resultados.



"Nosotros no vamos a renunciar al método comprobado del 7+7. Si nos toca algún día reactivarlo, lo vamos a hacer", reiteró el jefe de Estado venezolano.



Por otro lado, afirmó que la nación cuenta con un proceso de vacunación avanzado y con los mejores tratamientos del mundo para combatir el coronavirus.



Maduro recordó que, en este momento, Venezuela registra 4 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes



Asimismo, destacó que el plan 7+7, no será aplicado por los momentos y que continuarán con las jornadas de flexibilización.



"No habrá método 7+7 hasta nuevo aviso. Continuaremos en jornada de flexibilización", anunció.



Por último, recalcó que la flexibilización general se mantendrá hasta nuevo aviso y aspiró que más nunca haga falta aplicar el 7+7, pero si es necesario se hará.