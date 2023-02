Lula debatirá con Biden las injustas sanciones económicas que impone EEUU a Cuba y Venezuela

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, visitará este viernes la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden. Previo a su visita, el mandatario brasileño destacó que las injustas sanciones económicas de EEUU a Venezuela y Cuba, estarán presentes en la agenda de debate.



Lula dio a conocer este adelanto durante una conversación sostenida en el Palacio del Planalto con 40 comunicadores de medios alternativos. Si bien el mandatario brasileño reconoció que no puede anticipar los temas que va a abordar con Biden, recordó que en el pasado, cuando se reunió con sus ex colegas George W. Bush y Barack Obama, el bloqueo que ejerce EEUU contra Cuba desde hace más de seis décadas, estuvo presente en las conversaciones.



En ese sentido, Lula aseguró «todas las veces que hablé con Bush, con Obama, Cuba siempre estaba en la agenda, sobre todo porque no logro entender por qué ellos mantienen el bloqueo durante tantos años a Cuba, tantas décadas».



En este sentido, el presidente de Brasil hizo énfasis en que Venezuela debe formar parte de las conversaciones con Biden. Esto debido a que ambos mandatarios abordarán, en el encuentro de este viernes, el fortalecimiento de América del Sur. Por lo que Lula destacó que «Suramérica necesita desarrollarse y crecer económicamente».



Una apuesta que se dificulta con las insistentes sanciones económicas que impone EEUU de manera unilateral contra Venezuela y Cuba, que traban el desarrollo socioeconómico.