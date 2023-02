Venezuela rechaza ataque de EEUU contra aeronave de origen chino no tripulado

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó este domingo por el ataque del gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra una aeronave de origen chino no tripulada de naturaleza civil.



“Toda controversia debe ser resuelta de manera responsable y apegada al Derecho Internacional”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores venezolano Yván Gil, en una publicación en Twitter donde compartió un comunicado.



El pasado viernes, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino confirmó la entrada accidental de un aerostato civil en el espacio aéreo estadounidense por causas de fuerza mayor.



Señaló que se trató de un aerostato civil de China, utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológica. Afectado por los vientos del oeste y con una capacidad de autodirección limitada, el objeto se desvió de su rumbo previsto.



A continuación el texto íntegro:



El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza el ataque de los Estados Unidos contra una aeronave de origen chino no tripulada de naturaleza civil que había mostrado una falla técnica y que no representaba ninguna amenaza militar o física contra las personas en tierra. Una vez más, los Estados Unidos recurren al uso de la fuerza, en lugar de tratar esta situación con la seriedad y responsabilidad que el caso amerita.



La República Bolivariana de Venezuela, comprometida con los valores de la Carta de las Naciones Unidas y la Diplomacia de Paz, ratifica su estricto apego al diálogo para la resolución pacífica de los conflictos y la sana convivencia entre las naciones y los pueblos.



Caracas, 05 de febrero de 2023