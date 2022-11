AMLO manifestó que entre EEUU y Venezuela “sé que están trabajando hacia un acuerdo”

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indica que Estados Unidos debe cambiar su política hacia América Latina y el Caribe.



“Se tiene que buscar una integración económica, comercial, política, con respeto a la soberanía de los países. Ese es el planteamiento que tiene México. Pero eso va a significar un cambio también en la política, sobre todo, de Estados Unidos para con América Latina y para con el Caribe”, ha indicado este lunes durante su conferencia de prensa matutina.



En este sentido, ha considerado como señales positivas que el país norteamericano no se pronunció en contra del reinicio de las relaciones entre Venezuela y Colombia, algo que no deberían hacer, pero que hizo anteriormente.



De acuerdo con el presidente mexicano, Estados Unidos ha dado señales positivas respecto al resto del continente y recordó que sin dilación se reconoció el triunfo de Gustavo Petro, en Colombia, y de Lula da Silva, en Brasil.



"Han habido signos positivos, diría, otros no. Es positivo que se haya reconocido sin dilación el triunfo del presidente Petro, en Colombia. Es positivo que se haya reconocido también el triunfo de Lula. Es positivo el que no tengan una actuación injerencista en el caso del Perú", señaló.



López Obrador también señaló como algo positivo el reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y el respecto que Estados Unidos mostró respecto al reinicio de las relaciones entre Colombia y el Gobierno venezolano.



"No se pronunciaron en contra, que no deberían de hacerlo, pero antes sí actuaban con mucho protagonismo. (...) La relación con nosotros [México] es de mucho respeto", indicó.



El mandatario mexicano aseveró que el triunfo de Lula da Silva en Brasil es un buen indicador para la integración de la región y sentenció que las condiciones son "inmejorables".



En este contexto, durante su habitual conferencia mañanera, López Obrador dijo que las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela deben restaurarse. “Sé que están trabajando hacia un acuerdo”, añadió.



López Obrador señaló también que las 24 mil visas que Washington le dará a los venezolanos para que puedan ingresar legalmente a Estados Unidos son insuficientes. “Vamos a pedir que les den más”, subrayó.



De acuerdo con datos de las autoridades migratorias de Estados Unidos, entre octubre de 2021 y agosto de 2022, agentes de ambos países aprehendieron a más de 150 mil venezolanos, más del triple que en todo el año fiscal 2021.





Con información de Sputniknews / Independent en español.