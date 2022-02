Argentina: Subida del dólar y galopante inflación hacen que venezolanos retornen a la patria

"Tras mucho pensar, muchas noches de desvelo y llanto de impotencia, de tantas veces postergar la decisión pensando que podríamos revertir la situación, nos devolvemos a Venezuela. La ‘misión Argentina’ fue suficiente, no encontramos lo que vinimos a buscar", dijeron al Clarín.



Muchos venezolanos que migraron a Argentina han decidido regresarse al país debido a la inflación, la subida del dólar y la inseguridad.



"Tras mucho pensar, muchas noches de desvelo y llanto de impotencia, de tantas veces postergar la decisión pensando que podríamos revertir la situación, nos devolvemos a Venezuela. La ‘misión Argentina’ fue suficiente, no encontramos lo que vinimos a buscar", dijeron.



Lo hemos dado todo, trabajamos un promedio de 11 horas por día cada uno, haciendo reparto de mercadería, siendo empleados en comercios de ropa, haciendo delivery, cocinando comida venezolana, pero nada alcanzaba para solventar el alquiler y vivir. La inflación y el precio de los alimentos nos aceleró el regreso, no imaginábamos que sería tan compleja la economía argentina", agregaron ya en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.



Aunque no hay datos oficiales, dos agentes de turismo que venden pasajes a venezolanos, Carlos Rojas y Carlos Calcurian, señalaron que 80% de sus clientes se quiere ir de Argentina: "Muchos regresan a Venezuela y otros buscan mejores alternativas. En Chile primero y Uruguay después. ¿Por qué Chile? Porque se paga mejor y hay más posibilidades: un repartidor en moto puede levantar 300 dólares por semana".



"Estoy realmente sorprendido por lo que se está viviendo desde noviembre de 2021, cuando empezamos a calcular que se estaban yendo unos 1.000 venezolanos por mes. Una gran parte retorna a Venezuela y muchos otros no se resignan a buscar otros destinos". Manifestó Calcurian.



Clarín conversó con más de 70 pasajeros que querían viajar y llegar cuando antes a Venezuela. Al menos 30 de ellos indicaron que no pretenden regresar a Argentina.



Otro caso es el de Antonio Vidal Ceballos y su esposa Priscila. Ambos son abogados e hicieron de todo para salir adelante en Argentina. Ella se dedicó a hacer masajes y él al acompañamiento de adultos mayores. "Fue antes de la pandemia, entre 2017 y 2019, cuando teníamos estabilidad y podíamos sostener los gastos de alquiler, expensas y servicios, más las necesidades de nuestros hijos de 18 y 8 años. Pero con el coronavirus todo se desvaneció y nunca más pudimos recuperar la senda".



La familia vivía en un monoambiente del barrio marplatense de La Perla. "Queríamos ampliarnos ya que estábamos muy apretados pero ese sueño de progreso que tuvimos rápidamente se hizo añicos, porque nuestros ingresos empezaron a desmoronarse. Nosotros estamos agradecidos a la Argentina, que nos abrió las puertas, es un país hermoso, pero la situación económica, la inflación y el incremento acelerado del dólar hicieron insostenible nuestra realidad. Empezamos a dejar de pagar DirecTV, nos quedamos con un solo teléfono, debíamos servicios y ahí nos quedó en claro que no había más nada que hacer".



No fue sencillo de digerir salir de Argentina ni tampoco lo es aterrizar en Caracas. "Uno quiere volver a casa, pero nos hubiese gustado que fuera de otra manera. De todas formas no lo vemos como una derrota, nos sentimos fuertes, con otra mentalidad y no vamos a dejar de buscar alternativas si nos tenemos que volver a ir de nuestro país. Aunque a diferencia de 2017, cuando arreciaba todo tipo de escasez (medicinas, mercaderías en las góndolas), hoy no es tal esa carencia, pero los precios son exorbitantes. Como Argentina, Venezuela es un país pobrísimo donde sale muy caro vivir".



​Si tiene que revelar cuál fue el mayor obstáculo a la hora de buscar trabajo, Vidal Ceballos no vacila: "La edad. Me han cerrado montones de puertas, inclusive para hacer tareas de limpieza y mantenimiento. Yo no entendía por qué, simplemente quería trabajar en un lugar que necesitaban gente, pero me decían que por tener arriba de 40 no estaba apto. ¿Apto para barrer? En todo caso el prurito lo tenía que tener yo, que soy abogado... Eso me llamó mucho la atención porque me sucedió seguido".



Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en Argentina hay al menos 173.200 venezolanos. Los otros países más receptores son Colombia (1,7 millones), Perú (1 millón), Estados Unidos (465.200), Chile (457.300), Ecuador (451.100), España (415.000) y Brasil (261.400).



Plan Vuelta a la Patria



El Plan Vuelta a la Patria es un programa creado por el presidente, Nicolás Maduro, con el objetivo de ofrecer apoyo y estímulo a migrantes que expresen voluntariamente su deseo de retornar a Venezuela.



Vuelta a la Patria a permitido a 27.537 venezolanos provenientes de 19 países retornar a la República Bolivariana desde 2018.



El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia informó en diciembre pasado que un total de 187 connacionales retornaron al país procedentes de Argentina acogidos por el Plan Vuelta a la Patria.





Datos aportados por el Gobierno Bolivariano develan que Brasil con 7.285 venezolanos repatriados, Perú con más de 7.000 y Ecuador con más de 5.300 devienen los tres países con mayor número de ciudadanos venezolanos devueltos a la patria.

Noticias Relacionadas