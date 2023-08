Exitosas elecciones en sindicato de trabajadores de MASISA, con victoria de plancha liderada por Jean Mendoza

Informan los miembros de la Comisión Electoral del Sindicato de Industrias de los Trabajadores de Empresas Manufactureras de la Madera y sus Similares (SITRAEMAS) de la transnacional MASISA, el resultado de las elecciones de renovación de la directiva sindical, una vez entregados los reportes reglamentarios al CNE regional de Barcelona, Anzoátegui. Reportan que las votaciones transcurrieron con normalidad, a pesar de una serie de obstáculos o inconvenientes creados por la empresa para entorpecer el proceso las votaciones, que detallan más adelante.

Dan a conocer que el 61% de los afiliados miembros de SITRAEMAS participó en la votación efectuada, tanto en la mesa colocada en la sede administrativa de la empresa en la Torre Balear en Puerto Ordaz, como en planta industrial Macapaima, en la rivera norte del Orinoco, en Anzoátegui. De ese porcentaje de votantes hubo un 90% que apoyó a las candidaturas de la Plancha 1, encabezada por el activista sindical Jean Mendoza.

Las mesas comenzaron a operar muy temprano en la mañana y cerraron a las 12 de la noche, el día primero de agosto del año en curso. A partir de esa hora comenzó el conteo, que se prolongó hasta horas de la madrugada en Macapaima. Luego fueron llevadas las actas y los registros de los resultados al Consejo Nacional Electoral con sede regional en Barcelona, estado Anzoátegui, siendo que el organismo aprobó el acto electoral y la Comisión anunció a los ganadores de los cargos a la Junta Directiva, si bien esa aprobación debe ser certificada en los días venideros por el órgano del CNE (en Caracas), quien además de dar la certificación definitiva procederá a la publicacion por gaceta oficial, una vez se cumplan algunos pasos y lapsos reglamentarios finales.

Importancia de las elecciones y el recambio sindical en MASISA

La realización de las elecciones sindicales en MASISA, de acuerdo con la evaluación que hacen los miembros de la comisión y del grupo ganador, conformado por Jean Mendoza (Secretario General), Geovanny Marin (Secretario de Organización), Jesús Lisboa (Secretario de Trabajo y Reclamos), Ruben Brito (Secretario de Finanzas), Jesús Fuentes (Secretario de Actas y Correspondencia), Sebastian Tovar (Secretario de Cultura y Deportes), Julio Herrera (Secretario de Asuntos Sociales y Disciplina), Hernán Páez (Primer Vocal) e Igor Aguilar (Segundo Vocal), es vista como un triunfo muy importante, tanto para los trabajadores de la transnacional en Venezuela como para los trabajadores de toda Guayana. Comentan que "los burócratas de la Central Bolivariana le decían a los trabajadores guayaneses que no podían hacer elecciones" y los trabajadores de Masisa con su determinación y perseverancia han demostrado que es posible ir hacia el rescate de las organizaciones sindicales, de la democracia obrera, para devolverles su legitimidad y combatividad.

Integrantes de la plancha encabezada por Jean Mendoza (5to en el centro)

Credito: Trabajadores

Opinan estos trabajadores madereros que estás elecciones marcan un precedente de significación nacional para el movimiento obrero en su conjunto, que por años se ha visto impedido de hacer elecciones sindicales y renovar directivas para poder librarse del burocratismo y de la gestión sindical pro patronal.

Se trata de un ejemplo muy importante en la lucha por lograr elecciones sindicales libres, renovar las directivas sindicales, recuperar los sindicatos y desburocratizarlos.

El movimiento laboral conducido por Jean Mendoza, quien recibe apoyo de la corriente política obrera Marea Socialista, propone un nuevo modelo sindical democrático, antiburocrático, combativo, clasista, participativo y de consulta a la base, con una orientación de lucha anticapitalista, contra toda forma de opresión y de explotación, y también reivindica el derecho de los trabajadores a opinar e intervenir en todos los asuntos relacionados con la producción y con sus efectos sobre el ambiente, así como sobre las comunidades de las poblaciones de su entorno. Ésto con plena independencia, tanto respecto al patrón privado como del patrón Estado y de las cúpulas políticas de la clase empresarial y del gobierno que impone las actuales políticas antiobreras.

En el plano nacional también reclaman asumir el papel que les corresponde como ciudadanos y ciudadanas con derecho a opinar e intervenir en las políticas nacionales que afectan los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares.

Para las elecciones presentaron un Plan de Lucha que someterán a discusión para su implementación, a partir de ahora, en defensa del salario, de los beneficios laborales logrados con las convenciones colectivas, contra las medidas y la represión antiobrera y por la recomposición del movimiento sindical, reforzando la capacidad de movilización.

Le dan mucha importancia a la solidaridad entre sectores de trabajadores y a la articulación de sus luchas de manera unitaria. Es uno de los objetivos que se proponen.

Mesa de votación en las afueras de la planta industrial de Masisa en Macapaima

Credito: Trabajadores

Elecciones sindicales de SITRAEMAS, trabajadores votantes en mesa de votación frente a una planta de MASISA

Credito: Trabajadores

Sabotaje de la empresa no pudo evitar las elecciones y el triunfo del equipo encabezado por Mendoza

Sobre el sabotaje de la empresa a las elecciones, señalan que está estableció condiciones mínimas de producción y labores, para que los trabajadores no se presentaran como lo hacen normalmente en las plantas, al quedar reducido el personal activo a muy pocos. Ésto tenía la intención de que bajara mucho la afluencia de trabajadores, pero aún así los "masiseros" se mostraron mayoritariamente motivados y comprometidos con el voto para recuperar su sindicato.

En el transcurso de la votaciones frente a la empresa, salieron vigilantes (dicen los trabajadores que se trata de exfuncionarios policiales contratados por la empresa) y se apostaron cerca de la mesa de votación tomando videos y haciendo fotografías de los participantes, lo cual es entendido por los trabajadores como un hecho intimidatorio, que pudiera permitirle a la empresa tomar represalias contra los votantes. Incluso se menciona que jefes de almacén de la industria llamaron a un miembro de mesa para decirle que le habían visto participando y votando; le preguntaban que hacia allí (a buen entendedor pocas palabras). Es decir, que incluso se permitieron intimidar a trabajadores miembros de la Comisión Electoral.

Por si fuera poco, a la sede regional del CNE en Barcelona se acercó una abogada apoderada legal de la empresa de nombre Jeaneth Cedeño, que fue a solicitar información del proceso sindical en ese mismo momento, lo cual no le corresponde, porque es competencia de la Comisión Electoral electa por los trabajadores en asamblea, que es quien se coordina con el CNE y no los patronos, como así se lo hicieron saber los funcionarios del poder electoral. Es un asunto de la Comisión Electoral y del sindicato el manejo de las elecciones con el Consejo Nacional Electoral porque son los trabajadores quienes autónomamente escogen a sus representantes, algo en lo que la empresa no que debe inmiscuirse. El proyecto y el proceso electoral lo certifica el CNE, y la empresa simplemente está obligada a aceptar y recibir a la Junta Directiva electa para el sindicato.

Denuncian también los trabajadores que hubo una campaña de confusión y de manipulación para hacerle pensar a los trabajadores que las elecciones sindicales no se iban a realizar o estaban suspendidas. Eso porque la empresa, coincidiendo con las elecciones sindicales, interpuso un recurso o un Amparo ante el TSJ (Sala Electoral) para impugnar otras elecciones, que fueron las de delegados de prevención, salud y seguridad laboral, que se hicieron en el mes de diciembre 2021, argumentando que no habían sido notificadas y que el número de delegados era demasiado alto. Pero en elecciones de delegados anteriores (2009), se eligió la misma cantidad de 21 delegados, por el número de areas de trabajo y de turnos rotativos, y no hubo demanda ni protesta de la empresa. Por ello, éste reclamo resulta extemporáneo y débil a estas alturas, ya que no se efectuó en su oportunidad y los argumentos en tal demanda son falsos, ya que los trabajadores tienen las pruebas de la notificación a la patronal y la elección fue aprobada por el INPSASEL, el organismo correspondiente de acuerdo con la ley. No se explica entonces por qué se hace ésto ahora,y queda claro que fue hecho para tratar de confundir en la víspera de las elecciones sindicales.

La obstaculización de la empresa buscó generas una abstención forzosa, lesionando el derecho al voto de los trabajadores y la libertad sindical, el ejercicio de un derecho democrático constitucional de los trabajadores y de lo establecido por la legislación laboral venezolana.

Recordemos que la transnacional MASISA utilizó sus influencias en el sistema judicial para intentar criminalizar a Jean Mendoza y dejarlo en prisión (bajo acusación de "instigación al odio"), lo que fue frustrado por un amplio movimiento de solidaridad nacional e internacional que les obligó a recular y dejar en claro quién odia a quién. Mendoza fue liberado pero se le dejaron medidas cautelares que limitan su libertad, y que los trabajadores reclarmarán que sean retiradas por completo para permitirle a Jean Mendoza el ejercicio cabal de sus facultades y derechos sindicales.

Jubilados y trabajadores de otras empresas de la CVG se acercaron a observar el proceso electoral sindical de los trabajadores de SITRAEMAS (sindicato de trabajadores de MASISA)

Credito: Trabajadores

Jean Mendoza contrabajadoras de Venalum y otras empresas de Guayana, solidarias e interesadas en el proceso de elecciones sindicales

Credito: Trabajadores

Esperan a la proclamación definitiva para instalar la directiva y recuperar su sede sindical, arrebatada por la empresa

Mientras esperan que finalicen los trámites finales ante el CNE, los miembros de la nueva Junta Directiva de SITRAEMAS, junto a Jean Mendoza, estarán preparando asambleas de trabajadores para hacer el balance de estas elecciones y ver las perspectivas, los escenarios y acometer el plan de lucha que ellos han presentado. Ver: Pronunciamiento y Plan de Lucha para los trabajadores de MASISA - 30/07/23 - www.aporrea.org/trabajadores/n384938.html

Este jueves 10 de agosto estarán movilizándose a la Inspectoría del Trabajo para reclamar por el atropello de la empresa a uno de los integrantes de la plancha que resultó electo y al cual le están violando la inamovilidad laboral de ley y según el convenio colectivo aún vigente, además de suspenderle el pago de su sueldo, que es el compañero segundo vocal, Hernán Páez.

Con el respaldo de los trabajadores, en los próximos días procederán a realizar el acto de instalación de la directiva, y ejercerán las acciones que correspondan para obligar a la empresa a cumplir con sus obligaciones legales y conseguir la devolución de su sede sindical, arrebatada por la empresa para ser usurpada por un sindicato patronal paralelo, que dicen fue introducido por la transnacional de manera fraudulenta y con engaños para contrarrestar al movimiento clasista de los madereros.

Los compañeros vienen recibiendo felicitaciones de distintos sectores del movimiento obrero de Guayana y de muchos que se están animando a repetir experiencias similares con los sindicatos burocráticos de otras empresas.