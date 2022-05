“Seguiremos en la calle”: Frente de jubilados y pensionados considera una burla anuncios de Maduro

Frente de jubilados y pensionados considera una burla anuncios de Maduro Credito: CP

Los anuncios del mandatario Nicolás Maduro para un grupo de jubilados de la administración pública han generado comentarios de todo tipo. Este martes el Frente de Jubilados y Pensionados no dudó en calificarlos como una burla e insistir en que se debe respetar la Constitución. Es decir, llevar el monto de las pensiones al costo de la canasta básica.



Luis Cano, presidente del frente, reiteró que el punto de partida de cualquier discusión con el gobierno debe ser un mínimo de 200 dólares o su equivalente en bolívares, a fin de avanzar hacia lo necesario para poder vivir. “Ya basta de burlas, ya basta de atropellos hacia un sector de los más vulnerables del país”, demandó Cano.



Incluso, notificó que este miércoles 4 de mayo regresarán a las calles, para protagonizar una nueva protesta contra la política hacia los jubilados y pensionados. Se concentrarán a partir de las 9 de la mañana en la plaza de La Moneda (frente a la sede principal del IVSS).



“Seguiremos en las calles no solamente por la gran burla o estafa que anunció el que se hace llamar ‘presidente obrero’. Aquí no ha habido ni incremento ni aumento salarial. Aquí lo que ha habido es una estafa”, subrayó Carlos Julio Rivero, presidente de la Asociación de Jubilados del IVSS.



Es paradójico, a su juicio, que el mandatario nacional, que debe hacer cumplir la Constitución, sea quien la violente: “Él tiene que velar y dar ejemplo de respeto hacia la Constitución como primera ley de la República, y no lo está haciendo”.



Para Rivero el pago del bono solo a un grupo de jubilados lo que persigue es “ponernos a pelear entre nosotros; esa fue la idea”. En todo caso, insistió, se debería cancelar a todos los jubilados, y no únicamente a los que salieron de la administración pública a partir de 2018. En todo caso “los jubilados de 2017 para atrás ganan menos” y posiblemente necesitan más esta bonificación, razonó el dirigente.

