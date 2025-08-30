(AUDIO) Delcy Rodríguez advirtió a EEUU: Si piensan atacar o emprender una agresión militar a Venezuela les va a ir "muy mal"

30-08-25.-La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, advirtió este viernes a quienes en Estados Unidos piensan atacar o emprender una agresión militar a Venezuela que les va a ir »muy mal».

«El llamado es a la paz, cálmense, señores halcones de EEUU, tranquilícense porque le van a causar un gran daño a su propio país, y Venezuela está lista y preparada», expresó Rodríguez al asistir a la jornada de alistamiento en uno de los puntos en el estado Carabobo.

Indicó que hay 1.167 puntos en el territorio nacional y llamó a todos, independientemente del género, edad o filiación político-partidista, a prepararse a defender a Venezuela.

Sostuvo que las acusaciones contra Venezuela constituyen una gran calumnia. «Es un patrón histórico de EEUU para intervenir países que no le son afines, para intervenir países cuando les interesa robarse los recursos materiales de esos países y por eso es tan importante el alistamiento de los trabajadores de la industria de los hidrocarburos.»

Por su parte, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, afirmó los ciudadanos de la entidad están conscientes de la amenaza por parte de una potencia foránea.«Hoy todo el pueblo venezolano, como un solo cuerpo y espíritu, va a defender a su tierra y a la venezolanidad», aseguró.



