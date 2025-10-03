(AUDIO) Empleados públicos solicitan que Bono de Guerra Económica sea considerado para el cálculo del aguinaldo

03-10-25.-El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, señaló que tanto la institución como otros sectores del campo laboral solicitaron la integración del Bono Contra la Guerra Económica en el cálculo de un ingreso adicional o del bono aguinaldo ya sea que este ajuste resulte como una parte de una alícuota o de forma total.

En este sentido, mencionó que el Bono Contra la Guerra Económica no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo, por lo que la suma del bono significaría un ingreso adicional o una mejora en el pago. «Yo creo que en eso coincidimos los sectores de que se tome en cuenta el bono de guerra económica para el cálculo de un ingreso adicional o del pago del bono de aguinaldo, eso tendría que ver ya con el tema jurídico un poco más complicado, pero si es a nivel de ingreso que queremos mejorar con relación a diciembre», detalló.

En entrevista concedida para el programa 2 + 2 de Unión Radio , recordó que el salario de un trabajador es estimado en base a los porcentajes o días de su sueldo base «o sea, la alícuota de vacaciones, como si fueran unas prestaciones sociales. Entonces, por lo tanto, es bajo«. Además, agregó que este cálculo genera cada año reclamos por parte de los trabajadores y jubilados.

Según el presidente de Fedeunep, este bono de $120, que es indexado para trabajadores o jubilados de la administración pública, es considerado el más importante y marca el mayor peso en sus ingresos.

En cuanto a la posibilidad de pagar a los trabajadores públicos montos equivalentes a divisas a través de criptomonedas, Suárez dijo que dado su complejidad es necesario revisar «los aspectos de la ley y de la propia Constitución que impiden hacerlo»; sin embargo, mencionó que no tienen una propuesta formal al respecto, pero que sí existen sugerencias internas para determinar que vías pueden ser sustentables con el tiempo «y a que elementos serían aplicables».

Bárbara Subero / Unión Radio