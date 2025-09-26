(AUDIO) Maduro anuncia simulacro de protección y preparación ante catástrofes naturales o conflicto armado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

26-09-25.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la realización el próximo sábado de un simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo ante catástrofes naturales o cualquier conflicto armado.

Durante una vistia a la comuna El Legado de Chávez, el Jefe de Estado indicó que giró instrucciones al ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, así como al Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para llevar a cabo el ejercicio el sábado a partir de las 9m.

«El día de ayer y hoy en la madrugada se vivieron temblores importantes en el Occidente del país. Prácticamente no dormí. Estuve al frente, en el puesto de comando presidencial, de todo el sistema de Protección Civil, con bomberos, policías, Fuerza Armada, todos los gobernadores activos, porque se sintió en todo el Occidente del país, incluso en Caracas», expresó el mandatario.

El operativo incorporará escuelas y liceos del país y tiene como objetivo preparar a la poblacion ante cualquier circunstancia que se presente.

Indicó que se activarán los planes que tiene Venezuela ante cualquier situación natural no deseada.

