(AUDIO) Maduro: "Si tenemos que defendernos con armas, lo haremos"

04-10-25.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela se defenderá con las armas en el momento en que haga falta.

La afirmación la hizo durante su intervención en la conferencia internacional Colonialismo, Neocolonialismo y los Despojos Territoriales del Imperialismo Occidental, donde comentó sobre la gesta de independencia en Suramérica.

«En aquel breve lapso heróico donde se fundaron nuestras repúblicas y quedó establecido el proyecto original, que hoy nuestro pueblo defiende con justeza, diplomacia, pero que si lo tiene que defender con las armas lo hará con las armas en el momento que haga falta. Defender el proyecto original de una patria que debe ser respetada y se debe hacer respetar por encima de cualquier circunstancia», advirtió el primer mandatario nacional.

Añadió que Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga y llámese como se llame.

«Le daremos, en su justa medida, una lección moral, ética y política, a ese imperio en los años que están por venir», expresó el Jefe de Estado.