(VIDEO) Roger Waters: "Biden, el mundo entero sabe que estás asesinando a Alex Saab ¡Libérenlo ahora!"

El cofundador de la banda de rock británica Pink Floyd, Roger Waters, se volvió a pronunciar a favor del diplomático venezolano Alex Saab, secuestrado hace 1.008 días por Estados Unidos.



El destacado músico y compositor dijo que conoció la noticia de que la salud del enviado especial está gravemente comprometida y responsabilizó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de esta situación.



“Querido POTUS, no muy querido para mí, Joe, pero de todas maneras, el mundo entero sabe que estás asesinando a Alex Saab, el diplomático venezolano. Él está gravemente enfermo y necesita de atención médica. Eso es lo primero. Así que basta, por favor. ¡Liberen a Alex Saab ahora!”. Así lo expresó Roger Waters en un video que colgó en su cuenta en Twitter.





“Leí una nota sobre Alex Saab, el diplomático venezolano, y está en prisión por cargos fabricados por Donald Trump, en Florida. Leí que está muy enfermo y no le dejan ver a un doctor. Ni siquiera lo dejan ver a su propio doctor. No lo dejan ver a su esposa ni a sus hijos. No le dejan nada, nada, nada”, agregó.“Lo están asesinado sin razón. Él es un diplomático de Venezuela, para quienes no lo saben. Lean al respecto”, sumó enfático.Asimismo, reiteró su solicitud de liberación para el fundador de Wikileaks y periodista, Julian Assange y a Leonard Peltier, “que tiene 40 años detenido”.“Es todo lo que tengo que decir y no pretendo sonreír, pero estoy feliz porque soy el primero desde Europea que lo dice”, culminó Waters su mensaje en redes.Este jueves, la esposa de Alex Saab denunció que el enviado especial está vomitando sangre desde hace varias semanas y padece de dolores y ardor estomacales severos.Las autoridades de Estados Unidos están al tanto, agregó, pero se niegan a permitirle que ecu a atención médica especializada, acorde a su condición de sobreviviente de cáncer de estómago.