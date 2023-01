Por bloqueo de EEUU, Venezuela aún no puede votar en la ONU

Venezuela seguirá en 2023 sin poder ejercer su derecho al voto en la Asamblea General de Naciones Unidas, esto a raíz del impago acumulado por Caracas ante el ente multilateral a causa del bloqueo económico que impone Estados Unidos a las cuentas venezolanas en el exterior.



La Asamblea General tomó nota este miércoles de un informe que le remitió en las últimas horas el jefe de Naciones Unidas, António Guterres, en el que se confirma que Venezuela continúa acumulando una deuda excesiva por el impago de las contribuciones que le corresponden, recoge EFE. Según ese documento, Venezuela debería abonar algo más de 76 millones de dólares para recuperar el derecho a votar en la Asamblea.



Vale recordar que a principios de noviembre del año pasado, durante el acto a propósito de la Celebración del 22° Aniversario del Convenio Cuba – Venezuela, el presidente Nicolás Maduro explicó que Venezuela no pudo ejercer su derecho a voto para respaldar a Cuba en la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas porque el bloqueo financiero que impone EEUU al país impide «tener cuentas bancarias para pagar las cuotas y obligaciones en la ONU»



«Nos han sacado del sistema de votación, tenemos derecho a voz, pero no tenemos derecho a voto; producto de las sanciones», explicó en esa oportunidad el mandatario, luego de la sesión en la que, por trigésimo año consecutivo, se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas la resolución que condena las medidas coercitivas unilaterales de bloqueo de EEUU contra Cuba.



Maduro exigió entonces el derecho de Venezuela a votar en la Asamblea General de Naciones Unidas y destacó que a pesar del bloqueo que le impide pagar los compromisos con el ente multilateral y por ende sufragar en los debates, Venezuela ejerce plenamente el derecho a voz en la máxima instancia del órgano multilateral.



Maduro recalcó en esa oportunidad cómo la situación de Venezuela en Naciones Unidas ya había sido denunciada ante el secretario general, António Guterres, y le exigió «que resuelva ese problema a Venezuela».



«Es una una obligación, un deber de Guterres resolver que Venezuela; teniendo el recurso, el dinero, pueda tener la cuenta bancaria para pagar y tener el derecho al voto allá en la ONU», recalcó Maduro.



Para el triunfo diplomático de Cuba sobre EEUU en la ONU, con 185 de los 189 votos posibles en la ONU, Maduro destacó que a pesar de no poder votar «allí se paró Venezuela con su verdad, con su voz bolivariana; a decir estamos con Cuba… contra el criminal bloqueo de 60 años que ha martirizado, ha torturado y persigue a Cuba».



Ya son 928 medidas coercitivas unilaterales contra el país



Vale recordar que, tras la extensión de la Licencia número 31, ahora 31B, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que permite negociaciones de exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015 (expirada en 2021) con ciudadanos y entidades estadounidenses, el Departamento del Tesoro de EEUU aumentó a 928 las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.



«Licencia OFAC a la “AN 2016” se convierte en la sanción 928 contra Venezuela. El Observatorio Venezolano Antibloqueo ha incorporado la Licencia Nro 31B, emitida por OFAC – EE.UU., como la medida coercitiva unilateral 928 contra la República Bolivariana de Venezuela», publicó el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo en Twitter.