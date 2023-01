(VIDEOS) Gobierno venezolano califica como “crimen de lesa humanidad” actuación del régimen de EEUU por mantener intacta su política de sanciones arbitrarias

Venezuela rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos de continuar con la fracasada política de aplicar medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela,calificandola como crimen de lesa humanidad.



El Gobierno venezolano rechazó la noche de este lunes las más recientes declaraciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en las que la potencia gringa insiste en que mantendrá "intacta" su política de sanciones en contra de la nación bolivariana.



"Venezuela rechaza las declaraciones del Dpto. de Estado reiterando la continuidad de su fracasada política de agresión mediante Medidas Coercitivas Unilaterales: un crimen de lesa humanidad que los coloca al margen del Derecho Internacional", dijo el canciller Yván Gil a través de su cuenta en Twitter, lo único intacto hoy es la voluntad de nuestro pueblo por superar las pretensiones de la vileza imperialista, afirmó Gil y añadió que luego de los recurrentes fracasos estadounidenses la "arrogancia e inmoralidad serían cosas del pasado".



Igualmente señaló la persistencia de esa política que coloca al Estado norteño al margen del Derecho Internacional.



El Ministerio del Exterior venezolano denunció la aplicación de más de 900 medidas coercitivas unilaterales impuestas por la administración norteamericana en un lapso de siete años, por lo cual interpuso en febrero de 2020 una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.





Puntualizó que luego de una visita de 12 días a Venezuela en febrero de 2021, la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan , al evaluar el impacto negativo de las sanciones, determinó que estas tuvieron "efectos devastadores" sobre la vida de los ciudadanos venezolanos.

EEUU planea nueva desestabilización financiera contra Venezuela, denuncia Delcy Rodríguez



La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció ayer un plan desestabilizador en curso contra Venezuela, dirigido desde Estados Unidos y que pretende instrumentalizar falsamente a los trabajadores. Al intervenir en el acto de instalación del IV Congreso de los Consejos Productivos de los Trabajadores, la también ministra de Economía manifestó tener información que desmarcan y revelan las verdaderas intenciones de ese plan.



Ustedes saben muy bien a quien me estoy refiriendo, son los mismos de siempre, los del golpe de Estado, los que intentaron desestabilizar y pidieron "groseras sanciones" para afectar y asfixiar la economía, los mismos que participaron en el sabotaje petrolero y quitaron la electricidad al país, señaló.



Rodríguez manifestó que quieren sacarnos de nuestra agenda de trabajo, de la senda del crecimiento como dijo el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional el pasado 12 de enero.

Seguidamente, añadió que esas sanciones violan el derecho internacional e intentan mantener un ambiente de desestabilización financiera en Venezuela para aislar al país. Afirmó que el objetivo de esas acciones era «atacar el corazón de los ingresos de Venezuela, que es PDVSA«.

«Por eso son extorsivas, no tienen nada que ver con el derecho, no tienen nada que ver con la normativa ni con la legitimidad. Son groseras sanciones violatorias del derecho internacional y que han asfixiado a la economía venezolana. 928 sanciones. No es cualquier cosa lo que ha ocurrido contra nuestra economía», aseveró.

Con información de Prensa Latina / Venezuela News / Sumaríum.