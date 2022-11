Washington Post: Biden tiene carta abierta para cambiar política hacia Venezuela

Luego que los demócratas perdieran el estado de Florida en las elecciones de medio término en Estados Unidos (EEUU), algunos medios como The Washington Post coinciden en que ahora el presidente Joe Biden, podrá dar «pasos pequeños y tardíos» para cambiar su política hacia Venezuela y Cuba.



De acuerdo con el columnista Max Boot, los resultados han dejado al mandatario «sin esperanza de ganar el estado en 2024». No obstante, aunque pudiera parecer una mala noticia, el periodista asegura que ahora Biden goza de cierta libertad para «seguir una política más pragmática hacia Cuba y Venezuela».



Según escribió en un artículo para el medio estadounidense, el jefe de Estado ya no tendrá que «atender a los electorados políticamente poderosos de cubanoamericanos conservadores y venezolanoamericanos en el sur de Florida».



Asimismo, Boot se refirió a los permisos otorgados por la Casa Blanca a la petrolera Chevron para reanudar las extracciones de petróleo en Venezuela. A su juicio, esa es la «política correcta a seguir». También, reconoció que la administración estadounidense falló al ejercer presión a través de las sanciones para derrocar al presidente Nicolás Maduro.



«La política actual ha empeorado la vida de los venezolanos comunes. El 76% vive en “extrema pobreza”», expresó. Seguidamente, añadió que la situación «ha exacerbado la crisis migratoria en Estados Unidos (…) Pero la presión de Estados Unidos no ha sacudido el poder de Maduro«.



El columnista afirma que es el momento para que Biden aplique un enfoque diferente «sin tener que preocuparse por el impacto en la política de Florida». Según su opinión, lo mismo debería ocurrir con Cuba. «No hay una buena razón para no normalizar las relaciones con La Habana y levantar la designación de terrorismo», escribió.