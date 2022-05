(VIDEOS) Nicaragua: Presidente Ortega afirma que La Celac es el punto de encuentro de América Latina y el Caribe

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, catalogó este miércoles a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como punto de encuentro para los países de la región, y llamó a fortalecerla para lograr una mayor autonomía y soberanía.



“Ahí tenemos el punto de partida (en la Celac), ahora necesitamos fortaleza para que esa comunidad tenga más soberanía y autonomía”, aseveró el líder nicaragüense en el marco de las celebraciones por el aniversario 127 del natalicio del prócer nacional, Augusto César Sandino.



El mandatario resaltó los valores y el carácter antimperialista de la Celac, organización que nació “con la fuerza y la energía de los procesos revolucionarios que se multiplicaban en América Latina y el Caribe” y tuvo la valentía de no incluir en ella a los Estados Unidos (EE.UU.).





No obstante, el presidente ratificó su respaldo a que la Celac y miembros de esta sostengan encuentros con otros bloques o naciones siempre que estas reuniones sean desde el respeto y en este sentido, recordó que países como Rusia, China e India se mantienen intercambios amplios con la comunidad.“Tenemos que hacernos respetar, no le podemos estar pidiendo a los Estados Unidos que queremos ir a su cumbre. A nosotros no nos estimula su cumbre”, dijo el presidente Daniel Ortega respecto a la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela de la Cumbre de Las Américas, cuestión promovida por EE.UU.Asimismo, agradeció las muestras de preocupación y de valentía de varios gobiernos de la zona que se manifestaron en contra de la postura del país norteamericano.En cuanto a la Celac debería decir a la nación norteña “quédate allá con tu cumbre” y debe ser la Celac quien invite a Washington a reunirse con ella sin excluir a nadie de la región.“Es una vergüenza el espectáculo que están dando los Gobernantes yanquis con esta llamada Cumbre de Las Américas”, concluyó el mandatario nicaragüense.Finalmente dijo que ir a esa Cumbre es "embarrarse".Con información de Telesur.