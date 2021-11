(VIDEO) Nicaragua: Asamblea Nacional acordó el retiro de la OEA y emitió el fallo al presidente Daniel ortega

17.11.21 - El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, instó este martes al presidente Daniel Ortega a que declare inválida la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que daría inicio a un proceso para retirar al país del organismo hemisférico.



Con 83 votos a favor y 3 abstenciones, fue aprobada la declaración contra las reiteradas violaciones a la soberanía, independencia y autodeterminación cometidas por la OEA.



En uso de las facultades del artículo 138 de la Constitución del país centroamericano y el artículo 92 de la Ley 606, los diputados condenaron las acciones injerencistas de la OEA, manifestadas en la resolución aprobada el 12 de noviembre último en Guatemala, reseñó Prensa Latina.



El presidente de ese órgano legislativo, Gustavo Porras, significó que ese acuerdo viola el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y solicitó al presidente Daniel Ortega y a todos los poderes estatales un pronunciamiento frente a ese reprochable acto injerencista, para la continuidad de la lucha de la soberanía y la dignidad nacional.



La declaración contra la OEA, analizada en sesión extraordinaria del parlamento unicameral, insta a la máxima dirección del país a que denuncie la carta de ese foro, de acuerdo con el mecanismo estipulado en el artículo 43 de dicho instrumento, y la publicación de esa condena en la Gaceta Oficial.



Representantes del Partido Liberal Constitucionalista y de otras bancadas opositoras determinaron que si bien existen diferencias en el terreno ideológico entre las organizaciones políticas nicaragüenses, defienden de manera unitaria la soberanía, libertad e independencia.



Cabe destacar que, según lo establecido en la Carta de la OEA, un Estado miembro puede solicitar la salida del organismo, y dicho proceso tendrá una duración de dos años.



Si Nicaragua realiza este procedimiento, se convertiría en la tercera nación en salirse del mecanismo internacional. Primero lo hizo Cuba, y segundo Venezuela, quien formalizó su retiro de la OEA en 2019.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó vetar la entrada al país de su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, tras desconocer los resultados electorales del 7 de noviembre, donde Ortega fue reelecto con más del 75% de los votos. La resolución también incluye a todos los miembros de su gabinete.



"He tomado la decisión de que es de interés para EEUU restringir y suspender el ingreso" al país de "miembros del gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, incluida su esposa y vicepresidente Rosario Murillo y todos aquellos vinculados a actos que atentan contra las instituciones democráticas del país", expresó Biden.



La lista de personas no gratas incluye a legisladores, alcaldes y miembros de su gabinete a los que acusa de haber «violado los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos», así como una serie de altos funcionarios de la policía, seguridad, organismos gubernamentales, servicios penitenciarios, del poder judicial y del Ministerio del Interior.



“Estamos contentos, celebrando esta declaración que ratifica nuestra soberanía”, dijo minutos después Murillo a la televisión estatal. Agregó que el texto del Parlamento “insta a denunciar la Carta de la OEA y a renunciar, en consecuencia, a la permanencia en una organización que no respeta ni sus propios instrumentos fundacionales y solo sirve a los intereses del imperio norteamericano”.

