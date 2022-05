Investigadores del MIT inventan un dispositivo portátil que convierte el agua de mar en potable con solo presionar un botón

Unidad de desalinización portátil Credito: Web

La configuración incluye un proceso de polarización por concentración de iones (ICP) en dos etapas, con agua que fluye a través de seis módulos en la primera etapa y luego a través de tres en la segunda etapa, seguido de un único proceso de electrodiálisis Credito: Web

11-05-22.-Ingenieros del MIT inventaron un nuevo dispositivo de desalinización que no depende de ningún filtro como las máquinas tradicionales, sino que golpea el agua con corrientes eléctricas.



Ciertamente, uno de los principales retos es el de lograr métodos de desalinización cada vez más eficaces, ligeros y económicos, que permitan potabilizar agua salada en cualquier parte del mundo.



Ahora, desde el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) anuncian una nueva unidad de desalinización portátil, que pesa menos de 10 kilogramos y que es capaz de eliminar partículas y sales para generar agua potable con solo presionar un botón.



Empaquetado en un dispositivo del tamaño de una maleta, se puede alimentar con un panel solar portátil, de esta forma facilita su uso en áreas remotas y con recursos bastante limitados, según el equipo del MIT que lo desarrolló.



"El dispositivo no depende de ningún filtro como las máquinas desalinizadoras tradicionales", recoge una entrevista con sus responsables publicada en The Daily Beast. "En cambio, golpea el agua con corrientes eléctricas para eliminar minerales como partículas de sal del agua”.



Una década de trabajo



El agua generada por la unidad de desalinización supera los estándares de calidad de la OMS gracias a un proceso de dos etapas que elimina los sólidos disueltos y suspendidos. Cabe mencionar que fue probado con éxito un prototipo que generó 0,3 litros de agua potable por hora directamente del mar.



De hecho, está diseñado para ser utilizado por usuarios no expertos y se puede controlar de forma inalámbrica a través de una aplicación para teléfonos móviles inteligentes.



"Esta es en verdad la culminación de un viaje de 10 años en el que mi grupo y yo hemos estado”, declaró Jongyoon Han, profesor de ingeniería eléctrica en el MIT.



Señalan limitaciones

No obstante, otros científicos que no participaron en la investigación notaron otras limitaciones en el prototipo actual.



Así, el profesor Nidal Hilal, director del centro de investigación del agua de Abu Dabi de la Universidad de Nueva York, declaró que la configuración requiere materiales costosos, y apuntó "sería interesante ver sistemas similares con materiales de bajo costo”.



*Con información de DW, Business Insider, MIT, Independent