(VIDEOS) 13 de Abril de 2002 el Pueblo amaneció en completa rebelión popular

Venezuela tras dos días de incertidumbre, el 13 de Abril de 2002, el Pueblo amaneció en completa rebelión popular, saliendo a las calles exigiendo la restitución al poder del presidente electo democráticamente «Hugo Rafael Chávez Frías».

Este día los traidores a la Patria trasladan a Chávez, desde Fuerte Tiuna, hasta la base naval de Turiamo, donde escribió una nota que expresaba: "Yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro: No he renunciado al poder legítimo que el pueblo venezolano me dio. ¡¡Para siempre!! Hugo Chávez Frías".

El Presidente Chávez escribió esta carta, por el consejo del cabo Juan Bautista Rodríguez, mientras estaba secuestrado en la base naval de Turiamo.

Algunas consignas de ese día eran «Chávez, amigo, el pueblo está contigo (…), Chávez no renunció, lo tienen secuestrado (…) Liberen a Chávez", exclamaba el pueblo en cada rincón de Caracas, haciendo temblar a la oligarquía que intentaba usurpar la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, manteniendo al Presidente Chávez secuestrado.

El poder popular forjó su carácter rebelde, este día, saliendo como defensor de un proceso político, en el cual ha sido el principal protagonista, demostrando que el Amor con amor se paga, por eso, el 13 de abril, el pueblo de Venezuela inundó las calles de amor, de amor a su líder, a su democracia y a su revolución.

Ese mismo día, en horas de la tarde, Carmona Estanga, renuncia a la Presidencia Interina y en la madrugada del 14 abril, un grupo de militares patriotas vuelan hasta la isla de "La Orchila", para iniciar el rescate del presidente Chávez y llevarlo a Caracas, sano y a salvo, en su retorno al Poder Político del país.