(AUDIO) Maduro asegura que no tiene precio y no se le vende a nadie

19-09-25.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que no tiene precio y que no se vende a nadie.

«Todo el mundo aquí nos conocemos, quién es quién, y lo más importante es que Maduro (…) y cada uno de nosotros, que nos conocemos, sabemos que tenemos muchas fortalezas, éticas, morales, pero lo más importante es que Maduro no tiene precio, no se le vende a nadie», expresó el Jefe de Estado en una jornada de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) en el estado La Guaira.

Enfatizó que las “oligarquías” y el “imperialismo” saben muy bien esto.

«No tengo deudas con ellos, por eso es que soy un presidente independiente e independentista. No le debo nada a nadie, al único que le debo algo es al pueblo de Venezuela, le debo mi vida», afirmó el mandatario.