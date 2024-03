(VIDEO) Así arde Uverito. El bosque más grande del mundo creado por el hombre

24-03-24.-Un incendio de grandes proporciones que se desató en la plantación de pino caribe, ubicada en Uverito, en el sur del estado Monagas, desde este miércoles y que los equipos contra incendios tratan de controlar, ha producido interrupción del tráfico vehicular en la zona.La empresa Maderas del Orinoco emitió un comunicado este jueves, en el que informa que “desde el día de ayer, 20 de marzo de 2024, se desarrolla un incendio en el lote de producción de pino caribe de Uverito con características atípicas y cuyo nivel de afectación no podemos determinar en estos momentos”.Informó la empresa forestal que el evento, que comenzó a unos 15 km al este de la carretera nacional que comunica el estado Monagas con el estado Bolívar (troncal 10), “creció de manera exponencial debido al intenso periodo de sequía en la zona y desarrolló alta velocidad de propagación debido a las ráfagas de viento típicas de la sabana”.Destaca el comunicado que “el equipo de Protección Forestal de Maderas del Orinoco se encuentra desplegado en la zona desde el día de ayer (miércoles) haciendo labores de contención del fuego para minimizar la propagación y, por ende, la afectación de la plantación. Sin embargo, es importante señalar que en eventos de esta naturaleza y con las condiciones climáticas adversas la contención y combate del fuego no es tarea fácil ni rápida”.Informan además que los cuerpos de seguridad del Estado están apoyando en la zona para controlar el tráfico y resguardar a los ciudadanos en el paso por la zona afectada, que se ubica entre las poblaciones de Chaguaramas y La Campechana.Señala también el comunicado que el fuego se propagó este jueves en dirección hacia el oeste atravesando la carretera nacional en una suerte de línea recta. Menciona que según un reporte de ese día, la mayoría de los focos de calor alrededor de esta principal vía estaban sofocados. Aún así recomiendan a los conductores pasar por la arteria vial con mayor prudencia. En caso de detectar humo que imposibilite la visibilidad se detenga y den marcha atrás hacia un espacio despejado.Hasta el momento no hay información oficial sobre personas afectadas en modo alguno por el incendio, pero la empresa forestal señala en el comunicado que continúan monitoreando la zona, mientras se mantenga la contingencia.Maderas del Orinoco, antes CVG Proforca, ahora es una empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, con la Corporación Venezolana de Guayana y Conare (Turquía) como accionistas (85 y 15% del total, respectivamente). Cabe destacar que tras la conformación de Maderas del Orinoco en 2019 y múltiples denuncias de despidos por parte de la organización sindical, en 2023 los trabajadores señalaban la pérdida de más de 8 mil hectáreas de bosque “debido a incompetencia de la empresa para controlar los incendios” en ese momento.*Con información de Correo del Caroní y RSS