Copernicus: Venezuela rompe récord de emisiones de carbono por incendios en un mes

01-03-24.-El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de la Unión Europea «Copernicus» —CAMS, por sus siglas en inglés— alertó este 28 de febrero a través de un comunicado de prensa que Venezuela, Brasil y Bolivia son los países de Suramérica que más emisiones de carbono producen debido a los incendios forestales este mes comparado a toda la data recogida desde el año 2003.El Sistema Global de Asimilación de Incendios del CAMS estimó que entre el primero de febrero y el 27 de febrero Venezuela acumula 5,2 megatoneladas de carbono.Brasil, el segundo país con mayores emisiones en la base de datos del CAMS, registró 4,1 megatoneladas en el mismo periodo de tiempo. Bolivia, según los registros del CAMS, llega a las 0,3 megatoneladas.Según la Calculadora de equivalencias de gases de efecto invernadero de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la cantidad de emisiones de carbono producidas en Venezuela puede aproximarse a las emisiones de un millón de carros durante un año.Otro récord de focos de calor en 2024Mientras tanto, el ingeniero venezolano Alfredo Gil, miembro del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela (Hidromet – UCV), informó a través de la red social X (Twitter) que Venezuela ha tiene cifras récord en el registro de focos de calor, un dato georreferencial que puede dar un indicio de un incendio forestal, desde el mes de agosto de 2023.Según Hidromet – UCV, solo en enero de 2024 se registraron 9.554 focos de calor y desde el primero de febrero hasta el 26 de febrero de 2024 se han registrado 7.892 puntos de calor a nivel nacional. Ambos registros son analizados desde el monitoreo de incendios del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE, por sus siglas en portugués).«La temporada de incendios en las regiones tropicales del continente se acerca a su punto máximo», reiteró el proyecto «Copernicus».«Se ha observado una alta intensidad de incendios forestales y emisiones en la selva amazónica del norte, particularmente en el estado brasileño de Roraima, lo que ha llevado a las mayores emisiones de carbono registradas para febrero desde al menos 2003, no solo para Roraima sino para Brasil en su conjunto», agregó la institución europea, indicando que la zona más afectada en Venezuela es el noreste.Piden previsiones ante la temporada de incendiosDos de los incendios confirmados más recientes en Venezuela fueron en la comunidad de Lomas de la Guayabitas —municipio Boconó, en el estado Trujillo— y en el Parque Nacional El Ávila, en Caracas, el pasado 19 de febrero.En una entrevista a la emisora radial Circuitos Éxitos 99.9 FM (Caracas), la secretaria del sindicato del Instituto Nacional de Parques (Sunep – Inparques), Marlene Sifontes, denunció que no hay trabajos de prevención de incendios, al menos en la región capital, y los rescatistas y bomberos a nivel nacional «no reciben salario».«Lamentablemente tenemos un gran problema en el pulmón de Caracas, no se había hecho el trabajo preventivo al sistema hídrico de todo el Parque (Nacional)» añadió Marlene en la entrevista.Hasta la fecha, el Viceministerio para la Gestión de Riesgo y Protección Civil no ha anunciado un plan de gestión o mitigación de riesgos a nivel nacional frente a los focos de calor constantes en el país. El proyecto «Copernicus» advierte que los próximos dos meses la tendencia de los focos de calor o incendios tiene alta probabilidad de seguir igual que los registros de este mes de febrero.«Nuestras previsiones de composición atmosférica también muestran que el transporte de humo está cubriendo una gran área de la región y está causando un aumento de la contaminación del aire en áreas pobladas», comentó Mark Parrington, experto del servicio europeo de «Copernicus», citado en el comunicado.*RunRun con información de AFP y EFE