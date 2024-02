Derrame de petróleo en Trinidad y Tobago pica y se extiende. Habitantes del Delta Amacuro "muy preocupados"

Credito: RFA

16-02-24.-Las autoridades de Trinidad y Tobago siguen tras la pista de la empresa y las personas responsables del abandono de un buque que zozobró con un cargamento de petróleo, que ahora sigue vertiéndose en las costas de Tobago, según la periodista Laurel Williams.



De acuerdo con el informe oficial ofrecido a los medios locales, las investigaciones apuntan a que dos embarcaciones habrían colapsado cerca de la isla, teniéndose noticia solo del Gulfstream y no del remolcador Solo Creed, de quien no se sabe de su paradero.



Ambos buques, de pequeño y gran calado, habrían partido desde Panamá o Aruba con destino a Guyana, pero Puerto España aún no tiene precisión debido a que las investigaciones continúan con rastreos satelitales.



Las averiguaciones continúan mientras el derrame no ha logrado ser detenido. El gobierno de Trinidad y Tobago busca a los responsables para que ofrezcan información de la cantidad de hidrocarburo, los compartimientos y otros detalles técnicos del buque.



Extractores para reducir el impacto



El jueves por la mañana varios camiones cisternas con capacidad de 130 barriles arribaron a Tobago para ayudar en la extracción de crudo derramado.



El impacto económico ya se ha notado debido a que varias organizaciones de pescadores han afirmado que sus actividades siguen paralizadas desde hace más de una semana y han advertido que no retomarán sus faenas hasta que se garantice seguridad medioambiental. Estos trabajadores han instado al gobierno encontrar a los responsables.



Consecuencias en Delta Amacuro



Los deltanos de la costa aseguraron el pasado sábado estar “muy preocupados” por el derrame petrolero en Trinidad y Tobago.



Asimismo, las comunidades de las costas del estado Delta Amacuro mostraron preocupación por el impacto negativo que podría traer consigo el hecho de que la mancha negra siga extendiéndose.



“Nosotros sobrevivimos de la pesca; sin la pesca no la vamos a pasar bien. Si ese petróleo llega hasta acá, pasaremos hambre”, dijo un habitante de Pedernales, una localidad venezolana próxima a Trinidad y Tobago, donde viven unas 2 mil personas.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/derrame-de-petroleo-en-trinidad-y-tobago-pica-y-se-extiende-esto-es-lo-que-se-sabe/)