(VIDEO) Para el ministro de Petróleo los derrames petroleros no se descomponen en el Lago. "Solo es una cuestión visual"

12-08-23.-El ministro del Poder Popular para el Petróleo, Pedro Tellechea, declaró que durante este año se han registrado “casi cero derrames petroleros”, asegurando que lo que actualmente se observa pertenece a “datas anteriores”Del mismo modo, explicó que los derrames de hidrocarburos sobre el Lago de Maracaibo “son como el agua y el aceite”.“El (petróleo) no hace ningúna descomposición en el Lago de Maracaibo, solo es una cuestión visual. Ya estamos haciendo los trabajos pertinentes para que eso deje de existir”, dijo el ministro durante la instalación del Estado Mayor de Hidrocarburos en el estado Zulia.Sin embargo, anunció que están adquiriendo los equipos fundamentales para la recolección de los hidrocarburos.“Nosotros vamos a garantizar que no van a existir más derrames y que los que tengamos, los estamos recogiendo”, aseguró.Han invertido 200 millones de dólares para la sustitución de tuberíasEl ministro de Petróleo aseguró que ya iniciaron la sustitución de todas las líneas por donde pasan los hidrocarburos. Hasta el momento, informó, ya han cambiado casi 500 kilómetros de tuberías.Agregó que ya llegó una tubería flexible que corresponde a una segunda etapa; y por último, están enviando un equipo especializado para adquirir la fábrica de ese tipo de tubería con el fin de reemplazar de forma integral todo lo que corresponde al Lago de Maracaibo.“Nosotros hemos adquirido casi 575 kilómetros de tuberías ya aquí en Venezuela. Esa tiene un costo aproximado de 200 millones de dólares y estamos enviando los equipos especializados para la adquisición de la planta. Estamos en proceso de negocio, por lo que no te puedo dar un precio”, dijo a Radio Fe y Alegria Noticias.Instalación del Estado Mayor de HidrocarburosEl ministro Tellechea indicó que las sanciones que tiene Estados Unidos contra Venezuela más la pandemia por la COVID-19 incidieron en que “lleguemos a una situación muy crítica”.“Creo que tenemos que ponernos de acuerdo. No importa su religión, cultura o partido político, aquí tenemos que trabajar por Venezuela y esa ha sido la política de Nicolás Maduro”, dijo durante la instalación del Estado Mayor de Hidrocarburos este jueves 10 de agosto.Se espera que cada semana autoridades nacionales y regionales se reúnan en el Zulia para hacer seguimiento a los planes que vayan concretando para atender la contaminación del Lago de Maracaibo y otros problemas vínculos a la distribución de combustible.