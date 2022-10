Los cinco países más contaminantes acaparan casi dos tercios de las emisiones mundiales

Central termoeléctrica de Bergheim, Alemania Credito: Alliance

25-10-22.-China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón son los cinco primeros países emisores de CO₂ del mundo, por encima de los 1.000 billones de toneladas cada uno de ellos, y representan el 62,9 % del total de emisiones mundiales. Así se afirma en el Informe de Situación de las Emisiones de CO₂ en el mundo, que analiza datos del año 2020 y que elabora la Fundación Empresa y Clima, presentado este martes (25.10.2022) en Barcelona en rueda de prensa su directora, Elvira Carles.



El informe usa y correlaciona datos publicados oficialmente por diferentes organizaciones públicas y privadas sobre emisiones totales mundiales y europeas de CO₂ sujetas a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de octubre de 2003. En este ránking de países más emisores, Irán ha sustituido a Alemania como el sexto emisor mundial, ha precisado Carles. El informe indica que el área del mundo con mayores emisiones per cápita en 2019 sigue siendo la península arábiga, con Catar a la cabeza, con 30,68 toneladas de CO₂ por persona y año, un 4 % más que el año anterior.



Europa mejora, pero no suficiente

A nivel europeo, Alemania es el mayor emisor europeo, con 843 millones de toneladas, si bien ha registrado un descenso del 5,3 % con respecto a las emisiones totales del año anterior, se indica en el informe. Tras Alemania, se sitúa Turquía, con 522 millones de toneladas (un 137 % más con respecto a 1990); el Reino Unido, con 496 millones (un 39,2 % menos con respecto a 1990) y Francia, con 460 millones (también con una bajada, aunque más modesta, del 18 % con respecto a 1990, año que se toma como referencia).



España descendió un 20,8 % sus emisiones sujetas a la Directiva europea 2003/87 o verificadas en 2020 con respecto a 2019, manteniendo la tendencia a la baja que se inició a partir de 2017, cuando se empezaron a aplicar restricciones a la generación eléctrica de carbón. Otro estudio publicado hoy en Shanghái del Centro de Política del Desarrollo de la Universidad de Boston (GDPC), destaca que solo las centrales de carbón de empresas chinas en el extranjero producen ya más emisiones de CO₂ que España o Tailandia.



Dióxido de carbono de origen humano visto desde la estratosfera

El satélite de detección de dióxido de carbono chino TanSat consiguió identificar por primera vez las emisiones de CO₂ causadas por la actividad humana, distinguiéndolas de las de origen natural. Los expertos a cargo de la investigación, de la Academia China de Ciencias y del Instituto Meteorológico de Finlandia, publicaron también hoy un artículo en la revista científica "Advances in Atmospheric Sciences". El satélite, en órbita desde 2011, monitorea la presencia de este gas en la atmósfera con espectrometría y ayudará a entender mejor sus efectos en el cambio climático.



"La crisis energética y la crisis climática se han convertido en un círculo vicioso. Y el mundo no puede darse el lujo de elegir (...) Para tener seguridad energética, también necesitaremos resolver la crisis climática”, dijo hoy el vice primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, al anunciar el compromiso de su país para conseguir en 2050 la neutralidad de emisiones.