(VIDEO) Denuncian que Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Choroní está abandonada e inoperativa

24-12-21.-A solicitud de muchos vecinos y dueños de posadas, estuvimos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Puerto Colombia, Choroní.Nos encontramos que sus instalaciones están en total estado de abandono y prácticamente inoperativas. Según nos refieren el personal que labora en la misma, de ocho bombas solo está trabajando una. Sus instalaciones eléctricas además en muy mal estado.La misma no cumple con el debido proceso, no hay sistema de filtrado, el Tratamiento Preliminar, donde se remueven los sólidos de gran tamaño y las arenas presentes en las aguas negras es inexistente. Desde hace unos ocho años el proceso de eliminación de los constituyentes de las aguas residuales que pueden provocar daños al funcionamiento de los equipos involucrados en los diferentes procesos y operaciones que conforman el sistema de tratamiento no están operativos.Carente de sistema de filtrado, están vencidos los filtros y purificadores y no cuentan con elementos como el cloro para realizar reacciones químicas para la eliminación de las bacterias patógenas que contienen las aguas negras.Se puede apreciar la acumulación de sedimentos de materia fecal. Rejas, rejillas, desarenadores, trituradores y micro filtros están destruidos o vencidos, lo cual evidencia que desde hace mucho no se cumple con el debido proceso.Las aguas residuales, con materia fecal y muchos compuestos tóxicos apenas son tratadas, pues su capacidad es de apenas un 20%, según nos cuentan quienes allí laboran. Osea sin prácticamente ser saneadas, estas aguas residuales son vertidas en el Río Tipire y de allí desembocan al mar, donde se bañan turistas y locales, frente al Malecón, muy cercano a La Boca donde desembarcan pesca y se embarcan turistas.Nuevamente hacemos un llamado de Atención Ambiental a los organismos del Estado como el Ministerio de Ecosocialismo, Hidrocentro y los gobiernos regional y municipal a que realicen las debidas inversiones y se pueda recuperar tan importante estructura para el saneamiento y la conservación medioambiental.Gustavo Carrasquel ParraFundación Azul AmbientalistasPeriodista Ambiental