Capriles asegura que Julio Borges ha conspirado contra todos los líderes de oposición

El dirigente de político, Henrique Capriles Radonski aseguró durante una entrevista que Julio Borges ha conspirado contra todos los "líderes" que han militado en la oposición, por lo que destacó que no es la primera vez que arremete contra una figura pública para desprestigiarlo.

"Julio ahora le ha hecho guerra sucia porque no comulgan su política", aseguró el exgobernador del estado Miranda.

"Por ahí han pasado todo los líderes, tú me los vas nombrando y yo te digo víctima de Julio Borges y su guerra sucia", señaló Capriles, y añadió que "hay portales pagados, tú sabes que hay “opinadores”, entre comillas, para desprestigiar".

De igual manera, sostuvo que hay momentos en que es necesario alejarse de personas que no son "transparentes" o que no "muestran las cartas sobre la mesa" y agregó que no se niega a un escenario de diálogo.