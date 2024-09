QSocialNow: 50,09% de venezolanos rechaza que María Corina y Edmundo no acataran dictámenes del CNE

El 50,09% de los venezolanos rechaza que el sector de la oposición dirigido por María Corina Machado y Edmundo González tomó la decisión adelantada de no respetar los dictámenes del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Mientras que, el 29% está de acuerdo en no acatar, no sabe, así lo determinó un estudio que realizó la empresa especialista en Big Data e Inteligencia Artificial, QSocialNow.





A la par, el sondeo arrojó que, el 51,3% de los ciudadanos creen que los opositores deberían reconocer la victoria de Nicolás Maduro tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.



En contraste, el 30,2% optó porque no se reconozcan los resultados y un 18,5% no sabe.



Asimismo, el 53,2% consideró que los países que no reconocieron a Maduro ya "deberían hacerlo y dejar de presionar a Venezuela", en tanto que, el 29,3% intercede a favor de continuar la presión.



Ambiente y economía tras los comicios del 28 de julio



El 53,3% de los entrevistados opinó que el escenario se fue regulando y en la actualidad, se mantiene la paz social. Por su parte, el 28,3 % percibió que la situación desmejoró y prospera el peligro de un enfrentamiento civil y un 18,4%, no sabe.



El 52,4% contestó que la economía sigue recuperándose luego de las votaciones, el 32,4 % dijo que se paralizó su recuperación y 15,2% no sabe.