(VIDEO) Jorge Rodríguez: "Los comunicadores deben ser defensores de la verdad de Venezuela"

El coordinador del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Jorge Rodríguez, al instalar el capítulo Medios de Comunicación de esta instancia, hizo un llamado a los medios de comunicación a convertirse en defensores de la verdad, frente a las constantes matrices de opinión generadas por conglomerados internacionales.

En el encuentro, Rodríguez enfatizó que la verdad es la primera víctima en cualquier conflicto, un fenómeno que se amplifica en la era de las redes sociales controladas por «unos pocos apellidos».

Solicitó a los integrantes de los medios de comunicación a «defender a Venezuela, defender la verdad, defender la vida y defender la paz».

También desmintió la supuesta «situación insostenible» en Venezuela, citando la influencia de miles de personas de otros países que, al llegar, descubren un país en paz. Hizo un llamado a «cuidar la casa» y defender la idiosincrasia venezolana, marcada por la esperanza, la alegría y la libertad, valores que, a su juicio, «les arde demasiado» a los agresores.

En su intervención cuestionó severamente la estrategia de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, sugiriendo que la verdadera intención no es combatir las drogas, sino emprender acciones violentas contra Venezuela.

Durante la Instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz: Capítulo Comunicación, Rodríguez señaló que Estados Unidos debería priorizar el combate interno: «Si realmente el gobierno de los Estados Unidos de América quisiera combatir el narcotráfico, debería empezar por su casa, puesto que son el primer consumidor de cocaína del mundo». Indicó que la verdadera intención de Washington es el asedio y apoderarse de las riquezas naturales del país.

Mencionó que la crisis de adicción a opiáceos en Estados Unidos, es generada por grandes laboratorios.

Citando un análisis de The New York Times, ratificó la denuncia del Presidente de la República Nicolás Maduro. «El 85% de la droga que llega a Estados Unidos, transcurre por otras rutas, no por Venezuela».

Por su parte el diputado Nicolás Maduro Guerra reconoció la evolución positiva de los medios nacionales, al señalar que, a diferencia de momentos históricos pasados como el golpe de Estado del año 2002, donde se «silenció completamente lo que estaba pasando en las calles de Caracas», hoy existe una «voz plural, una voz diversa, una voz crítica, pero una voz alineada al país».

Destacó la gran responsabilidad de este movimiento de comunicación para contrarrestar la narrativa internacional, por lo que exhortó a realizar un «esfuerzo mayor» para mostrar al mundo la realidad de una Venezuela «en resistencia, creciendo y trabajando».