Fallece a los 72 años el periodista Alberto Nolia

04-10-25.-Medios locales confirmaron el fallecimiento de Alberto Nolia a sus 72 años, periodista y analista político venezolano con amplia trayectoria en medios de comunicación del país.Su partida es comentada por otros comunicadores sociales, analistas políticos y ciudadanos en redes sociales, quienes recuerdan su estilo frontal y su participación en el debate político nacional en distintas plataformas.Nolia fue conductor de los programas "La Réplica" y “Los Papeles de Mandinga”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), así como en la plataforma de videos YouTube, donde abordó temas de actualidad con un enfoque crítico y personal.A lo largo de su carrera, mantuvo posiciones firmes que generaron diversas reacciones en la opinión pública, tanto en bandos oficialistas como contrarios al chavismo.Se conrvirtió en "chavista disidente" al manifestar su descontento con algunas decisiones del gobierno de Nicolás Maduro. En 2013, fue retirado de VTV tras mostrar su desacuerdo con la Ley de Desarme.Diversas voces del periodismo expresaron condolencias hacia la figura de Nolia y sus familiares. Adicionalmente destacaron su rol como comunicador en momentos clave de la historia reciente del país.Hasta el momento VTV no se ha manifestado sobre la partida de Nolia.