EEUU: Líder republicano veta a una legisladora trans de usar el baño de mujeres en el Congreso

La congrtesista Sarah McBride y Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Credito: Web

21-11-24.-El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, vetó este miércoles que la primera legisladora trans elegida al Congreso, Sarah McBride, pueda usar los baños de mujeres en ese edificio, al subrayar que “las mujeres merecen espacios solo para mujeres”.



Su comunicado indicó que el uso de los baños del Capitolio está reservado para los individuos conforme “a su sexo biológico”.

“Las mujeres merecen tener espacios solo para mujeres”, apuntó Johnson, del ala más a la derecha del Partido Republicano.



Esa formación ha usado el acceso a los baños para atacar a McBride, la primera persona transgénero en ser elegida para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que asumirá el cargo el 3 de enero.



Veto a legisladora trans en el Congreso

En un comunicado en su cuenta de la plataforma X, la legisladora dijo que se acotará a las normas aunque “esté en desacuerdo”.

“No estoy aquí para pelear sobre baños, sino por las personas de Delaware (el estado que representa)”, indicó.



El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. EFE/Will Oliver

La decisión de Johnson llega después de que Nancy Mace, representante republicana de Carolina del Sur, presentara una resolución para modificar las reglas de la Cámara de Representantes y prohibir que McBride use los baños de mujeres del Capitolio.



“Es un hombre biológico” y “no pertenece a los espacios de mujeres, baños de mujeres y vestuarios”, dijo a la prensa el lunes.



La justificación



Esta petición tuvo el apoyo de figuras como la representante por Georgia Marjorie Taylor Greene: “Es un hombre biológico y no debería usar ninguno de nuestros baños en el Capitolio, y menos en nuestros edificios de oficinas. Pero la resolución de Nancy Mace no es suficiente”, afirmó.



McBride derrotó en las elecciones del pasado 5 de noviembre al candidato republicano John Whalen III. La política resultó elegida para el Senado de Delaware en 2021 y entonces se convirtió en la primera persona transgénero en ocupar un puesto de senadora estatal en EE.UU.



Biden rechaza la discriminación



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reivindicó que las personas trans merecen trato “con dignidad y respeto” en un mensaje en el que lamentó los “horribles ataques” que sufre el colectivo.



“No debería haber lugar para el odio en Estados Unidos, y sin embargo, demasiados estadounidenses transgénero, incluidos jóvenes, son cruelmente perseguidos y sufren acoso simplemente por ser ellos mismos”, declaró Biden en un comunicado con motivo del Día Internacional de la Memoria de las Personas Transgénero.



El presidente aseguró que bajo su mandato, que concluirá el próximo 20 de enero, cuando lo relevará Donald Trump, se han tomado medidas para “combatir la violencia contra los estadounidenses transgénero”.



“Todos los estadounidenses merecen ser tratados con dignidad y respeto, y vivir libres de discriminación”, subrayó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 523 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)