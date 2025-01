Trump firma un decreto para prohibir la enseñanza de teorías de raza y género en las escuelas

Credito: Composición Aporrea-web

30-01-25.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos federales en escuelas que enseñan lo que él considera «teoría crítica de la raza» y otros contenidos relacionados con la raza y la identidad de género.



Aquellos centros educativos que no cumplan con esta medida podrían perder su financiación federal.



La orden, dirigida a las escuelas para estudiantes de entre 5 y 18 años, establece que los fondos federales no pueden destinarse a la «adoctrinación» de los niños con «ideologías antiestadounidenses», como la «ideología de género radical y la teoría crítica de la raza».



«Imponer ideologías antiestadounidenses, subversivas, dañinas y falsas en los niños de nuestra nación no solo vulnera en muchos casos las leyes de derechos civiles contra la discriminación, sino que también usurpa la autoridad básica de los padres», señala el documento firmado por Trump.



La «teoría crítica de la raza» en las escuelas

El término «teoría crítica de la raza» se ha utilizado por sectores conservadores de EE.UU. para englobar una gran variedad de contenidos educativos que rechazan. Sin embargo, en el ámbito académico, esta teoría estudia cómo el racismo está arraigado en las leyes e instituciones estadounidenses.



Además, la orden instruye a la futura secretaria de Educación, Linda McMahon, y a otros altos funcionarios del Gobierno a desarrollar, en un plazo de 90 días, una estrategia para «eliminar el adoctrinamiento» en las escuelas.



McMahon, una exejecutiva de la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment, tiene que recibir aún la aprobación del Senado para poder asumir el cargo de secretaria de Educación.



Durante su campaña para las elecciones de noviembre, Trump prometió que nada más llegar a la Casa Blanca firmaría una orden ejecutiva, como la suscrita hoy, para recortar la financiación federal de las escuelas que promuevan la teoría crítica de la raza o contenidos que considera inapropiados.



El Gobierno federal, sin embargo, tiene un poder limitado en el día a día de las escuelas de Estados Unidos, que reciben la mayor cantidad de financiación de fuentes estatales y locales.



Trump ordena buscar a estudiantes propalestinos



Trump firmó una orden ejecutiva para identificar a los estudiantes extranjeros y al profesorado que participaron en las protestas universitarias propalestinas con el fin de deportarlos.



El documento instruye a los secretarios de Estado, Educación y Seguridad Nacional a solicitar a las universidades estadounidenses que vigilen e informen sobre actividades de estudiantes y profesores extranjeros que puedan ser consideradas antisemitas, con el fin de tomar medidas conforme a la ley y, si procede, actuar para expulsarlos del país.



La orden establece varias disposiciones en materia de antisemitismo, pero pone el foco especialmente en las protestas que estallaron en abril de 2024 en campus de todo Estados Unidos contra la guerra en Gaza y el apoyo de Washington a Israel, que se prolongaron durante unos tres meses y dejaron un saldo de unos 3.100 detenidos.



En el texto, Trump subraya que decidió firmar esta orden ejecutiva sobre antisemitismo tras regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, al constatar que «los estudiantes judíos, en particular, enfrentaron acoso antisemita en escuelas y en campus universitarios».



Aunque el documento asume que los manifestantes cometieron actos antisemitas, estos han negado que sus protestas tuvieran esa intención o que apoyaran de alguna forma a Hamás, y sostienen que se manifestaban contra la ofensiva militar israelí en Gaza, que ha dejado más de 47.000 muertos.



El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR), una de las principales organizaciones del país en defensa de los derechos de los musulmanes, advirtió que si la orden se implementa la impugnará en los tribunales.

