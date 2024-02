Febrero va camino de batir un número sin precedentes de récords de calor a nivel global

Incendios forestales en Colombia por las altas temperaturas

17 de febrero de 2024.- Febrero está en camino de batir un número récord de récords de calor, dicen los meteorólogos, a medida que el calentamiento global provocado por el hombre y el patrón climático natural de El Niño elevan las temperaturas en la tierra y los océanos de todo el mundo.



A poco más de la mitad del mes más corto del año, el pico de calentamiento se ha vuelto tan pronunciado que los mapas climáticos están entrando en nuevos territorios, particularmente para las temperaturas de la superficie del mar que han persistido y acelerado hasta el punto en que los observadores expertos están luchando por explicar cómo el el cambio está ocurriendo.



“El planeta se está calentando a un ritmo acelerado. Estamos viendo rápidos aumentos de temperatura en el océano, la mayor reserva de calor del clima”, afirmó el Dr. Joel Hirschi, jefe asociado de modelado de sistemas marinos en el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido. "La amplitud con la que se batieron los récords anteriores de temperatura de la superficie del mar en 2023 y ahora en 2024 superó las expectativas, aunque comprender por qué es así es objeto de investigación en curso".



La humanidad está en camino de experimentar el febrero más caluroso de la historia registrada, después de enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio y mayo récord, según el científico terrestre de Berkeley, Zeke Hausfather .



Dijo que el aumento de las últimas semanas iba camino de un calentamiento de 2°C por encima de los niveles preindustriales, aunque este debería ser el impacto breve y máximo de El Niño si sigue el camino de años anteriores y comienza a enfriarse en los próximos meses.



Normalmente, eso sería una buena noticia si a continuación se produce un descenso de la temperatura de La Niña, pero Hausfather dijo que el comportamiento del clima se ha vuelto más errático y más difícil de pronosticar. "[El año pasado] desafió tanto las expectativas que es difícil tener tanta confianza en los enfoques que hemos utilizado para hacer estas predicciones en el pasado", dijo. “Yo diría que febrero de 2024 es un favorito para superar el récord anterior establecido en 2016, pero de ninguna manera es una conclusión inevitable en este momento, ya que los modelos climáticos sugieren que las temperaturas globales volverán a bajar en la próxima semana. Entonces, si bien creo que estas temperaturas extremas proporcionan alguna evidencia de una aceleración en la tasa de calentamiento en los últimos años (como los modelos climáticos esperan que ocurra si las emisiones de CO 2 no disminuyen, pero sí los aerosoles), no es necesariamente peor de lo que pensábamos”.



La primera quincena de febrero sorprendió a los meteorólogos. Maximiliano Herrera, que escribe un blog sobre Temperaturas extremas en todo el mundo , describió el aumento de miles de registros de calor de estaciones meteorológicas como “una locura”, “una locura total” y una “historia climática reescrita”. Lo que le sorprendió no fue sólo el número de récords, sino también el grado en que muchos de ellos superaron todo lo anterior.



Dijo que Marruecos había visto 12 estaciones meteorológicas registrar más de 33,9°C, lo que no sólo era un récord nacional para el día más caluroso de invierno, sino también más de 5°C por encima del promedio de julio. La ciudad de Harbin, en el norte de China, tuvo que cerrar su festival invernal del hielo porque las temperaturas subieron por encima del punto de congelación durante tres días sin precedentes este mes.



La semana pasada, estaciones de monitoreo tan alejadas como Sudáfrica, Arabia Saudita, Tailandia, Indonesia, Kazajstán, Colombia, Japón, Corea del Norte, Maldivas y Belice registraron récords de calor mensuales.



En la primera mitad de este mes, Herrera dijo que 140 países batieron récords de calor mensuales, lo que fue similar a las cifras finales de los últimos seis meses récord de calor de 2023 y más de tres veces cualquier mes antes de 2023.



El calor de la superficie del océano sigue sorprendiendo a los observadores experimentados y plantea la posibilidad de tormentas intensas más adelante en el año. El especialista en huracanes Michael Lowry tuiteó que las temperaturas de la superficie del mar en la principal región de desarrollo del Atlántico, donde se forman la mayoría de los huracanes de categoría 3 o más fuertes en Estados Unidos, “son tan cálidas hoy a mediados de febrero como normalmente lo son a mediados de julio. Increíble."



Las temperaturas globales de la superficie del mar se encuentran en “territorio inexplorado”, según Hirschi, quien espera que marzo supere el récord de agosto pasado entre 0,1°C y 0,2°C . Marzo suele ser la época más calurosa del año para los océanos porque estamos a finales del verano en el hemisferio sur, que alberga la mayoría de los grandes mares del mundo.