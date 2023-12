Más de 1.000 científicos del clima instan al público a convertirse en activistas

Los activistas climáticos protestan contra los emisores de combustibles fósiles, exigiendo acciones y más contribuciones al fondo de pérdidas y daños

5 de diciembre de 2023.- La primera participación de Wolfgang Cramer en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático fue en los años 90. Trabajó en el segundo informe de evaluación, presentado en 1995, que afirmaba la ciencia del colapso climático antropogénico. En ese momento, nadie podía decir que no sabía lo que estaba pasando.



Casi tres décadas después, Cramer formó parte del equipo científico internacional que preparó el sexto informe del IPCC. Su conclusión, entregada en marzo , lanzó a la civilización humana una sombría “advertencia final”: la biosfera está al borde de un daño irrevocable.



Ahora, mientras los diplomáticos se reúnen en Dubai para la 28ª ronda de conversaciones sobre el clima de la COP , en un año que se prevé será el más caluroso jamás registrado , y mientras las emisiones de carbono siguen aumentando , Cramer es uno de los 33 autores del IPCC entre los 1.447 científicos y académicos que firmaron una carta abierta llamando al público a tomar medidas colectivas para evitar el colapso climático.



“Estamos aterrorizados”, advierten. "Te necesitamos."



“Esté donde esté, conviértase en un defensor o activista del clima”, implora la carta, publicada el lunes por Scientist Rebellion, un grupo de activistas climáticos. “Únase o inicie grupos que impulsen políticas que ayuden a asegurar un futuro mejor. Contacta con grupos que estén activos donde estés, entérate cuando se reúnen y asiste a sus reuniones.



“Si queremos crear un futuro habitable, la acción climática debe pasar de ser algo que hacen otros a algo que hacemos todos”.



La carta llega mientras los delegados se reúnen en los Emiratos Árabes Unidos, un país repleto de riqueza petrolera, para la Cop28. Allí están divididos sobre si “eliminar gradualmente” o “reducir progresivamente” el uso de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero, la principal causa del colapso climático. Se ha acordado un fondo para las naciones más pobres para quienes los desastres relacionados con el clima ya son una realidad.



Cramer dijo que él y sus colegas científicos se estaban frustrando. "Los gobiernos occidentales y los gobiernos europeos tienen esta tendencia a decir: 'Oh, ya estamos haciendo mucho'", dijo a The Guardian. “Y sí, por supuesto, tenemos que aplaudir eso, tenemos que estar contentos con cada pequeño paso en la dirección correcta.



“Pero creo que el fracaso en la comunicación en este momento es hablar lo suficiente sobre la insuficiencia, sobre la desconexión total, entre los compromisos que vemos por parte de los gobiernos en la policía y en la implementación de sus compromisos en casa, por un lado, y objetivos claros del acuerdo de París, por el otro”.



Antes de la Cop28, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente emitió una severa advertencia de que las políticas nacionales de reducción de carbono son tan inadecuadas que este siglo se alcanzarían 3°C (5,4°F) de calefacción por encima de los niveles preindustriales, el doble del límite de 1,5°C (2,7°F) que estableció el Acuerdo de París. Los acuerdos climáticos acordados evitarían los efectos más catastróficos del colapso climático.



"Ningún país está tomando medidas en línea con una trayectoria de 1,5°C ", dice la carta de Scientific Rebellion. “Continuar por este camino significará un sufrimiento incalculable . Grandes zonas de nuestro planeta se volverán inhabitables, lo que creará cientos de millones de refugiados, hambrunas sin precedentes y graves conflictos políticos”.



Pero "no debemos rendirnos ante este futuro", insiste. “Las soluciones están disponibles”, pero su implementación depende de una “movilización a gran escala de la sociedad” para superar los intereses creados que se benefician del status quo.



"Necesitamos eliminar rápidamente los combustibles fósiles , pero la Cop28 está presidida por el director ejecutivo de una compañía petrolera, lo que ilustra la profunda influencia de este poder arraigado", añade la carta.



Minal Pathak, profesor asociado en el centro global para el medio ambiente y la energía de la Universidad de Ahmedabad y otro signatario, fue científico senior en la unidad de apoyo técnico del grupo de trabajo III del sexto informe del IPCC, que se centró en la mitigación del colapso climático. Al igual que Cramer, ella también se ha sentido frustrada por la aparente impotencia de las advertencias de los científicos. Ella le dijo a The Guardian que, de hecho, estaba enojada.



“En un momento, pensaríamos que escribir artículos impactantes en revistas de alta calidad o publicar informes de la ONU sería suficiente para presentar evidencia”, dijo. “Pero aparentemente eso no está funcionando, ¿verdad? O no funciona como debería. Estoy realmente decepcionado por cómo van las cosas. Tengo una hija adolescente y he visto que esto sucede durante más de una década. ¿Qué se necesita realmente para actuar?”