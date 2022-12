Colombia: Gobierno de Petro inicia en Buenaventura mesas para la paz total

El gobierno de Gustavo Petro inicia este miércolas en la ciudad portuaria colombiana de Buenaventura las mesas de conversación con las bandas irregulares para avanzar en la paz total en el país. Buenaventura ha sido una de las ciudades más afectadas por la violencia durante los últimos años.



La localidad ubicada en el Pacífico colombiano lleva 81 días con cero homicidios, algo que hace un par de meses era impensado por la guerra urbana a muerte entre los grupos irregulares ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ que cobró la vida de 189 personas en el último año. Este logro fue el resultado de un pacto de no agresión que se dio en medio de un partido de fútbol en la plaza central del barrio Juan XXIII el pasado 1 de octubre entre ambas bandas -derivadas de una más grande llamada La Local-.



Parte de la estrategia de la Paz Total de Gustavo Petro es incluir a las bandas criminales a través del sometimiento, por ello, este 7 de diciembre, el Gobierno Nacional iniciará una mesa de diálogo con las bandas delincuenciales que dicen tener toda la voluntad para no volver a las armas. De esta forma, se quiere recuperar el distrito especial y frenar la bomba de tiempo en la que se convirtió el puerto.



Este paso es clave para la estrategia de Petro y será Buenaventura, un enclave con distintos tipos de violencia donde el mandatario comenzará oficialmente los diálogos y acercamientos con bandas criminales.



La estrategia ‘Buenaventura, potencia de la vida en Paz Total’ se inauguró el 5 de diciembre con encuentros culturales y diálogos entre distintos sectores sociales que buscan una solución urgente para detener una guerra que, a punta de fronteras invisibles, estigmatización e intolerancia solo ha generado desplazamientos forzados y desesperanza entre la población civil.



Este 7 de diciembre, en el Malecón Bahía de la Cruz, estará presente el presidente Petro; la vicepresidenta, Francia Márquez; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y otros funcionarios del alto Gobierno acompañarán al pueblo de Buenaventura a un gran concierto por la Paz Total, y después a una velatón para dar cierre a las actividades.



Petro, quien está en el Cauca también revisando la crisis que vive ese departamento de Colombia, habló desde el municipio de Buenos Aires sobre algunas metas que quiere lograr desde mañana: “Por el momento el único proceso abierto es con el ELN. Sin embargo, se abrirán otros con formaciones diferentes, como el de Buenaventura, que es un proceso de pacificación urbana y tiene más que ver con procedimientos de acogimiento a la justicia, no sin haber un compromiso del Estado para resolver problemas sociales muy profundos, de público conocimiento”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.



El jefe de Estado y su comitiva de gobierno no estarán solos. Habrá presencia de la comunidad internacional, conocedora y actor que respaldará esta iniciativa de diálogo. Allí destaca la presencia de Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea, que además de estar en el país hasta el 9 de diciembre para reunirse con Petro tiene pensado diagnosticar desafíos en materia de derechos humanos latentes en Buenaventura.



De acuerdo con Gilmore, “La construcción de paz en Colombia sigue siendo tan importante hoy como lo fue hace 6 años. Es vital lograr un futuro seguro y próspero para las víctimas del conflicto y de la violencia continúa en Colombia, y así conseguir el pleno disfrute de los derechos humanos de todas y todos los colombianos”.