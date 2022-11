Musk devuelve a Trump su cuenta de Twitter, pero este dice que no volverá a usarla

21-11-22.-El empresario y nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, restableció el pasado sábado la cuenta del expresidente de EEUU, Donald Trump, tras realizar una encuesta popular en la red social sobre si debían devolverle o no la cuenta.El plebiscito, publicado en el propio perfil de Musk en Twitter, arrojó un resultado favorable a la vuelta de Trump con un 51,8% de votos a favor. "El pueblo hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei", comentó el presidente de Tesla después de que se cerrara la encuesta. 15 millones de usuarios han participado en la misma, que ha estado disponible durante 24 horas.Sin embargo, el propio Trump reveló este domingo que no volverá a Twitterl expresidente Donald Trump dijo que no ve ninguna razón para volver a Twitter, luego de que Elon Musk decidiera restablecer su cuenta este sábado."No veo ninguna razón para ello, tienen muchos problemas en Twitter, ya ves lo que está pasando. Puede que lo consiga, puede que no lo consiga", dijo Trump durante una comparecencia virtual ante la reunión anual de líderes de la Coalición Judía Republicana.El expresidente sugirió igualmente en un post de Truth Social el sábado que no volvería a Twitter. "Voten ahora con positividad, pero no se preocupen, no nos vamos a ir a ninguna parte. Truth Social es especial!" , escribió Trump.Cabe recordar que la adquisición de la compañía de medios sociales por parte de Musk, por valor de 44.000 millones de dólares, ha dado lugar a una transición caótica, en la que Musk ha despedido a aproximadamente la mitad de la plantilla de 7.500 personas de Twitter en su primera semana.Después de que Musk dijera la semana pasada a los empleados restantes que se comprometieran a un entorno de trabajo "duro" o aceptaran la indemnización y abandonaran la empresa. Al menos 1.200 empleados más habían dimitido, según estimaciones internas.