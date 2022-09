(VIDEO) Cancelan dos conciertos de Roger Waters por su postura sobre la guerra en Ucrania

El fundador de Pink Floyd lamentó la cancelación de sus espectáculos. Un grupo de concejales quiere nombrar como "persona non grata" a todo aquel que apoye a Rusia en medio del conflicto bélico. Dos conciertos del músico británico Roger Waters fueron cancelados en la ciudad de Cracovia, Polonia, mientras que el artista informó en redes sociales de que él no ha suspendido las actuaciones.



El cofundador de Pink Floyd debía actuar en Cracovia en abril del año que viene, pero según los medios locales algunos concejales iniciaron preparativos para declararle "persona non grata" por sus críticas al envío de armas occidentales a Ucrania.



Los concejales, del gubernamental partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), también piden en la resolución, que se votará el próximo miércoles, declarar persona non grata a todo el que apoye públicamente a Moscú.



En este sentido, los promotores de la medida expresan su indignación con la postura de Waters "en vista del criminal ataque ruso contra Ucrania y de los crímenes de guerra cometidos por soldados rusos".



El artista había participado en una carta abierta a la esposa del presidente ucraniano, Olena Zelenska, en la que se calificaba de "trágico error" el suministro de armas a Kiev.



Por su lado, Waters afirmó a través de Facebook que la iniciativa de los concejales se debe a sus esfuerzos "para animar a todos los implicados en la desastrosa guerra de Ucrania, especialmente los Gobiernos de Estados Unidos y de Rusia, para buscar una paz negociada".



Ésta es la alternativa a "una escalada hacia un amargo final, que podría suponer la guerra nuclear y el fin de la vida en el planeta".



Por último, Waters agregó que cancelación supone para él "una triste pérdida", ya que estaba ilusionado por compartir su "mensaje de amor" con los polacos y la calificó de "censura draconiana".



A través de una carta enviada a la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, el músico británico Roger Waters sugirió a Kiev dejar de “echar leña” al fuego de la guerra con Rusia y no pedir armamentos a las potencias de occidente, y exhortó al gobierno de Ucrania a llegar a un acuerdo con las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. “Ayudame a persuadir a nuestros líderes para detener la matanza”, le pidió.



La misiva del bajista fundador de Pink Floyd fue enviada a la esposa del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a inicio de septiembre, luego de que ella se refiriera en un reportaje televisivo para la BBC a la necesidad de “brindar apoyo a Ucrania” en el conflicto que comenzó a principios de año.



“Si por ‘apoyo a Ucrania’ te refieres a que Occidente continúe suministrando armas a los ejércitos del gobierno de Kiev, me temo que puedas estar trágicamente equivocada”, le escribió el artista en lo que es un claro cuestionamiento a la política de Zelenski en alianza con Estados Unidos y Europa.



Luego, Waters cuestionó la alianza entre Kiev y la Casa Blanca: “Echar leña al fuego en forma de armamentos nunca antes funcionó para acortar una guerra en el pasado, y no va a funcionar ahora”, sobre todo cuando “la mayor parte de la leña es lanzada desde Washington DC”.